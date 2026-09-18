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Теракт біля поліцейської дільниці в Пакистані забрав 16 життів - Reuters

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

У Кохаті смертник врізався автомобілем у поліцейську дільницю, після чого нападники відкрили вогонь. Загинули 16 людей.

Теракт біля поліцейської дільниці в Пакистані забрав 16 життів - Reuters

У п’ятницю, 18 вересня, на північному заході Пакистану стався терористичний акт, внаслідок якого загинуло 16 людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався в місті Кохат у провінції Хайбер-Пахтунхва: автомобіль, керований терористом, врізався у зовнішню стіну поліцейського відділення, а озброєні чоловіки, які супроводжували його, відкрили вогонь.

Вибух стався поблизу мечеті, де співробітники поліції, члени їхніх сімей та інші цивільні особи проводили п’ятничну молитву, йдеться в заяві поліції.

У заяві також зазначено, що між поліцією та нападниками досі триває перестрілка, а один з нападників, який мав на собі жилет із вибухівкою, був убитий.

Додатково

За останні місяці в прикордонних районах Пакистану різко зросла активність бойовиків, чиї атаки націлені переважно на військових та поліцію.

Офіційний Ісламабад стверджує, що бойовики використовують притулки в Афганістані для підготовки та планування нападів у Пакистані. Уряд талібів в Афганістані заперечив ці звинувачення та заявив, що бойові дії є внутрішньою проблемою Пакистану.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у пакистанському місті Карачі бойовик на автомобілі, начиненому вибухівкою, врізався у штаб-квартиру воєнізованого формування "Пакистанські рейнджери", після чого зав'язалася перестрілка із силами безпеки.

Євген Устименко

КриміналСвіт
Теракт
Вибухи
Сутички
Reuters
Ісламабад
Афганістан
Пакистан