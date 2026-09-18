Теракт біля поліцейської дільниці в Пакистані забрав 16 життів - Reuters

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Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракет

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БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист

Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів

Війська рф вдарили по електричці на Харківщині, двоє людей зазнали серйозних травм

У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну

Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT

російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідків

Відмова від підтримки України означала б ризик для свободи всієї Європи - Мерц

В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття

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