У Пакистані смертник на замінованому авто в'їхав у військовий конвой, є жертви

Щонайменше 16 пакистанських солдатів загинули внаслідок нападу смертника, відповідальність за який взяло на себе пакистанське угруповання Талібан. Про це повідомили місцеві урядовці та поліцейські агентству AFP, передає УНН.

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Внаслідок нападу на північному заході Пакистану також було поранено 29 людей, зокрема 10 військовослужбовців та 19 цивільних осіб.

"Терорист-смертник врізався у військову колону на автомобілі, начиненому вибухівкою", – сказав місцевий урядовець в окрузі Північний Вазіристан провінції Хайбер-Пахтунхва.

Поліцейський повідомив AFP, що внаслідок вибуху також обвалилися дахи двох будинків, внаслідок чого шестеро дітей отримали поранення.

Тим часом Reuters повідомило, що внаслідок вибуху смертника загинуло щонайменше 13 солдатів, тоді як AP згадала про 8 жертв.

За даними джерел AP, метою нападу був військовий транспортний засіб у Північному Вазіристані приблизно в обідню перерву.

Відповідальність за напад взяло крило терористів-смертників збройного угруповання Хафіза Гуля Бахадура, пов'язаного з пакистанським Талібаном, повідомляє AFP.

З моменту повернення Талібану до влади в Кабулі в 2021 році насильство в пакистанських регіонах, що межують з Афганістаном, значно зросло.