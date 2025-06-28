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Крылатая ракета

В Пакистане смертник на заминированном автомобиле врезался в военный конвой, есть жертвы

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Террорист-смертник врезался в военную колонну на северо-западе Пакистана. В результате нападения по меньшей мере 16 солдат погибли и 29 человек получили ранения.

В Пакистане смертник на заминированном автомобиле врезался в военный конвой, есть жертвы

По меньшей мере 16 пакистанских солдат погибли в результате нападения смертника, ответственность за которое взяла на себя пакистанская группировка Талибан. Об этом сообщили местные чиновники и полицейские агентству AFP, передает УНН.

Детали

В результате нападения на северо-западе Пакистана также были ранены 29 человек, в том числе 10 военнослужащих и 19 гражданских лиц.

"Террорист-смертник врезался в военную колонну на автомобиле, начиненном взрывчаткой", – сказал местный чиновник в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Полицейский сообщил AFP, что в результате взрыва также обрушились крыши двух домов, в результате чего шестеро детей получили ранения.

Тем временем Reuters сообщило, что в результате взрыва смертника погибло по меньшей мере 13 солдат, тогда как AP упомянуло о 8 жертвах.

По данным источников AP, целью нападения было военное транспортное средство в Северном Вазиристане примерно в обеденный перерыв.

Ответственность за нападение взяло крыло террористов-смертников вооруженной группировки Хафиза Гуля Бахадура, связанной с пакистанским Талибаном, сообщает AFP.

С момента возвращения Талибана к власти в Кабуле в 2021 году насилие в пакистанских регионах, граничащих с Афганистаном, значительно возросло.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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