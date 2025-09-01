$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 17975 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 14357 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 25619 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 34828 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 34633 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 32437 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 25534 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21939 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53064 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 90116 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Землетрус в Афганістані: влада повідомляє про 812 загиблих та 2800 постраждалих

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Афганістані землетрус магнітудою 6 балів забрав життя 812 людей та поранив 2800. Влада закликає до міжнародної допомоги, оскільки країна вже бореться з гуманітарними кризами.

Землетрус в Афганістані: влада повідомляє про 812 загиблих та 2800 постраждалих

В Афганістані один із найсильніших землетрусів забрав життя понад 800 людей та поранив щонайменше 2800. Гелікоптери доставляли поранених до лікарні після того, як їх витягли з-під руїн будинків, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ця катастрофа ще більше виснажить ресурси адміністрації Талібану в розтерзаній війною країні, яка вже бореться з гуманітарними кризами.

Шарафат Заман, речник міністерства охорони здоров'я в Кабулі, закликав до міжнародної допомоги для боротьби з руйнуваннями, завданими землетрусом магнітудою шість балів, який стався близько півночі на глибині 10 км.

Нам це потрібно, тому що тут багато людей втратили життя та домівки

- сказав він Reuters.

Внаслідок землетрусу у східних провінціях Кунар та Нангархар загинуло 812 людей, заявив речник адміністрації Забіхулла Муджахід.

Рятувальники намагалися дістатися до віддалених гірських районів, відрізаних від мобільних мереж уздовж пакистанського кордону, де будинки з глинобитної цегли, розкидані по схилах, зруйнувалися під час землетрусу.

"Усі наші команди були мобілізовані для пришвидшення надання допомоги, щоб забезпечити всебічну та повну підтримку", — сказав речник міністерства охорони здоров'я Абдул Матен Кані, посилаючись на зусилля в різних сферах, від безпеки до харчування та охорони здоров'я.

Військово-рятувальні команди працюють по всьому регіону, йдеться у заяві міністерства оборони, 40 рейсів вивезли 420 поранених та загиблих.

Землетрус зруйнував три села в Кунарі, а в багатьох інших було завдано значних пошкоджень, повідомила влада. Вони додали, щонайменше 610 людей загинули в Кунарі, а 12 — у Нангархарі.

Це був третій великий смертельний землетрус в Афганістані з моменту захоплення влади Талібаном у 2021 році, коли іноземні війська було виведено. Переворот призвів до скорочення міжнародного фінансування, яке становило основну частину державних фінансів.

Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква17.08.25, 12:54 • 4290 переглядiв

Навіть гуманітарна допомога, спрямована в обхід політичних інституцій для задоволення нагальних потреб, цього року скоротилася до 767 мільйонів доларів, порівняно з 3,8 мільярдами доларів у 2022 році.

Землетрус магнітудою 6,1 бала, який забрав життя 1000 людей у східному регіоні того року, став першим великим стихійним лихом, з яким зіткнувся уряд Талібану.

Гуманітарні організації заявляють, що вони борються із забутою кризою в Афганістані, де, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, понад половина населення терміново потребує гуманітарної допомоги.

Дипломати та посадовці з питань допомоги кажуть, що кризи в інших частинах світу, а також розчарування донорів політикою Талібану щодо жінок, включаючи обмеження для тих, хто працює гуманітарними працівниками, призвели до скорочення фінансування.

Поки що жоден іноземний уряд не звернувся до нас, щоб підтримати рятувальні чи ліквідаційні роботи

- заявив речник Міністерства закордонних справ Афганістану.

"Китай готовий надати допомогу з ліквідації наслідків стихійного лиха відповідно до потреб Афганістану та в межах своїх можливостей", – заявив пізніше речник Міністерства закордонних справ.

У дописі на X Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що його місія в Афганістані готується допомогти людям у районах, постраждалих від землетрусу.

Гуманітарні чиновники та місцеві жителі кажуть, що майже через два роки після потужного землетрусу, що сколихнув західне місто Герат, багато сіл досі відновлюються та живуть у тимчасових спорудах.

В Афганістані неодноразово траплялися смертельні землетруси, особливо в гірському хребті Гіндукуш, де зустрічаються Індійська та Євразійська тектонічні плити.

Доповнення

26 серпня в Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5, епіцентр якого знаходився в Каспійському морі. Поштовхи відчувалися в кількох регіонах, включаючи Махачкалу, Чечню та Азербайджан.

Павло Зінченко

Новини Світу
Талібан
благодійність
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Індонезія
Герат
Кабул
Афганістан
Азербайджан
Китай
Пакистан