У Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5 - EMSC (відео)

$41.430.15
48.470.56
ukru
Ексклюзив
17:12 • 34252 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 67694 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 45889 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 107317 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 135955 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134009 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55144 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152117 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63055 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56429 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
71%
750мм
Популярнi новини
Загадковий промінь світла в небі над Україною: астроном пояснив, що це булоVideo26 серпня, 12:23 • 4998 перегляди
Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"26 серпня, 12:31 • 7576 перегляди
Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні26 серпня, 13:00 • 6638 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 58542 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 37363 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 34249 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 37464 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 107312 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134005 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 166266 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 3386 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 58668 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 110569 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 133094 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 61324 перегляди
Актуальне
Гривня
Боєприпаси
Долар США
Євро
Дія (сервіс)

У Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5 - EMSC (відео)

Київ • УНН

 • 12 перегляди

26 серпня в Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5, епіцентр якого знаходився в Каспійському морі. Поштовхи відчувалися в кількох регіонах, включаючи Махачкалу, Чечню та Азербайджан.

У Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5 - EMSC (відео)

У вівторок, 26 серпня у Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5. Невеликі поштовхи на поверхні відчувалися в Махачкалі, повідомляє кореспондент ТАРС. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Деталі

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр знаходився в Каспійському морі в 28 км на схід від Ізбербаша на глибині 10 км.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи відчувалися у кількох районах республіки.

У Махачкалі деякі жителі вийшли на вулиці, остерігаючись залишатися в будинках, чекаючи продовження підземних поштовхів.

"Поштовхи також відчули у Чечні, Астрахані, П'ятигорську, Актау, Азербайджані", - пишуть росЗМІ.

Нагадаємо

У ніч на 30 липня 2025 року на камчатці стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив часткове затоплення порту сєверо-курильська. Попередження про цунамі оголошено для США, Японії, Канади та Південної Америки. 

Даний землетрус став шостим за силою з усіх, що коли-небудь реєструвалися, і найсильнішим з 2011 року, коли землетрус магнітудою 9,0 балів накрив північний схід Японії, викликавши руйнівне цунамі і катастрофу на АЕС "Фукусіма".

Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква17.08.25, 11:54 • 4213 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Азербайджан
Південна Америка
Канада
Японія
Сполучені Штати Америки