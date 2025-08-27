У Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5 - EMSC (відео)
Київ • УНН
26 серпня в Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5, епіцентр якого знаходився в Каспійському морі. Поштовхи відчувалися в кількох регіонах, включаючи Махачкалу, Чечню та Азербайджан.
У вівторок, 26 серпня у Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5. Невеликі поштовхи на поверхні відчувалися в Махачкалі, повідомляє кореспондент ТАРС. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Деталі
За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр знаходився в Каспійському морі в 28 км на схід від Ізбербаша на глибині 10 км.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи відчувалися у кількох районах республіки.
У Махачкалі деякі жителі вийшли на вулиці, остерігаючись залишатися в будинках, чекаючи продовження підземних поштовхів.
"Поштовхи також відчули у Чечні, Астрахані, П'ятигорську, Актау, Азербайджані", - пишуть росЗМІ.
Нагадаємо
У ніч на 30 липня 2025 року на камчатці стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив часткове затоплення порту сєверо-курильська. Попередження про цунамі оголошено для США, Японії, Канади та Південної Америки.
Даний землетрус став шостим за силою з усіх, що коли-небудь реєструвалися, і найсильнішим з 2011 року, коли землетрус магнітудою 9,0 балів накрив північний схід Японії, викликавши руйнівне цунамі і катастрофу на АЕС "Фукусіма".
