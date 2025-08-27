$41.430.15
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5 - EMSC (видео)

Киев • УНН

 • 76 просмотра

26 августа в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого находился в Каспийском море. Толчки ощущались в нескольких регионах, включая Махачкалу, Чечню и Азербайджан.

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5 - EMSC (видео)

Во вторник, 26 августа, в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Небольшие толчки на поверхности ощущались в Махачкале, сообщает корреспондент ТАСС. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Детали

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в Каспийском море в 28 км к востоку от Избербаша на глубине 10 км.

Местные СМИ сообщают, что толчки ощущались в нескольких районах республики.

В Махачкале некоторые жители вышли на улицы, опасаясь оставаться в домах, ожидая продолжения подземных толчков.

"Толчки также ощутили в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане", - пишут росСМИ.

Напомним

В ночь на 30 июля 2025 года на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее частичное затопление порта Северо-Курильска. Предупреждение о цунами объявлено для США, Японии, Канады и Южной Америки.

Данное землетрясение стало шестым по силе из всех, когда-либо регистрировавшихся, и самым сильным с 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 баллов накрыло северо-восток Японии, вызвав разрушительное цунами и катастрофу на АЭС "Фукусима".

Вита Зеленецкая

