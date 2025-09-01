$41.320.06
Землетрясение в Афганистане: власти сообщают о 812 погибших и 2800 пострадавших

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Афганистане землетрясение магнитудой 6 баллов унесло жизни 812 человек и ранило 2800. Власти призывают к международной помощи, поскольку страна уже борется с гуманитарными кризисами.

Землетрясение в Афганистане: власти сообщают о 812 погибших и 2800 пострадавших

В Афганистане одно из сильнейших землетрясений унесло жизни более 800 человек и ранило по меньшей мере 2800. Вертолеты доставляли раненых в больницу после того, как их извлекли из-под руин домов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эта катастрофа еще больше истощит ресурсы администрации Талибана в раздираемой войной стране, которая уже борется с гуманитарными кризисами.

Шарафат Заман, представитель министерства здравоохранения в Кабуле, призвал к международной помощи для борьбы с разрушениями, вызванными землетрясением магнитудой шесть баллов, которое произошло около полуночи на глубине 10 км.

Нам это нужно, потому что здесь много людей потеряли жизни и дома

- сказал он Reuters.

В результате землетрясения в восточных провинциях Кунар и Нангархар погибли 812 человек, заявил представитель администрации Забихулла Муджахид.

Спасатели пытались добраться до отдаленных горных районов, отрезанных от мобильных сетей вдоль пакистанской границы, где дома из глинобитного кирпича, разбросанные по склонам, разрушились во время землетрясения.

"Все наши команды были мобилизованы для ускорения оказания помощи, чтобы обеспечить всестороннюю и полную поддержку", — сказал представитель министерства здравоохранения Абдул Матен Кани, ссылаясь на усилия в различных сферах, от безопасности до питания и здравоохранения.

Военно-спасательные команды работают по всему региону, говорится в заявлении министерства обороны, 40 рейсов вывезли 420 раненых и погибших.

Землетрясение разрушило три деревни в Кунаре, а во многих других были нанесены значительные повреждения, сообщили власти. Они добавили, что по меньшей мере 610 человек погибли в Кунаре, а 12 — в Нангархаре.

Это было третье крупное смертоносное землетрясение в Афганистане с момента захвата власти Талибаном в 2021 году, когда иностранные войска были выведены. Переворот привел к сокращению международного финансирования, которое составляло основную часть государственных финансов.

Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь

Даже гуманитарная помощь, направленная в обход политических институтов для удовлетворения неотложных потребностей, в этом году сократилась до 767 миллионов долларов, по сравнению с 3,8 миллиардами долларов в 2022 году.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла, унесшее жизни 1000 человек в восточном регионе в том году, стало первым крупным стихийным бедствием, с которым столкнулось правительство Талибана.

Гуманитарные организации заявляют, что они борются с забытым кризисом в Афганистане, где, по оценкам Организации Объединенных Наций, более половины населения срочно нуждается в гуманитарной помощи.

Дипломаты и чиновники по вопросам помощи говорят, что кризисы в других частях мира, а также разочарование доноров политикой Талибана в отношении женщин, включая ограничения для тех, кто работает гуманитарными работниками, привели к сокращению финансирования.

Пока что ни одно иностранное правительство не обратилось к нам, чтобы поддержать спасательные или ликвидационные работы

- заявил представитель Министерства иностранных дел Афганистана.

"Китай готов оказать помощь по ликвидации последствий стихийного бедствия в соответствии с потребностями Афганистана и в пределах своих возможностей", – заявил позже представитель Министерства иностранных дел.

В сообщении на X Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его миссия в Афганистане готовится помочь людям в районах, пострадавших от землетрясения.

Гуманитарные чиновники и местные жители говорят, что почти через два года после мощного землетрясения, потрясшего западный город Герат, многие деревни до сих пор восстанавливаются и живут во временных сооружениях.

В Афганистане неоднократно случались смертельные землетрясения, особенно в горном хребте Гиндукуш, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.

Дополнение

26 августа в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого находился в Каспийском море. Толчки ощущались в нескольких регионах, включая Махачкалу, Чечню и Азербайджан.

Павел Зинченко

