Небезпечне передгір'я Гімалаїв: експерт назвав причини смертоносного землетрусу в Афганістані

Уражена землетрусом територія Афганістана знаходиться у місці передгір'я Гімалаїв та Гіндукуш. Це сейсмічно активна зона, де постійне тертя між тектонічними плитами провокує дуже серйозні наслідки для населених пунктів.

Деталі

Ввечері 31 серпня на сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,0, що згодом спричинив жахливі наслідки. Станом на зараз відомо, що кількість загиблих продовжує зростати.

Сьогодні вдень було відомо, що близько 1411 людей загинули; 3124 отримали поранення; близько 5400 будинків було зруйновано. Але через віддаленість постраждалих районів та зсуви, спричинені землетрусом, точну кількість загиблих ще будуть встановлювати довго.

Що призвело до одних із найруйнівніших землетрусів у регіоні, пояснив Іфтехар Ахмед, доцент кафедри управління будівництвом/стійкості до стихійних лих, Університет Ньюкасла.

Фахівець зазначив, що регіон, де сталося стихійне лихо, відомий схильністю до землетрусів.

Гімалаї та Гіндукуш, а також їх передгір'я, де розташована постраждала територія в Афганістані, є сейсмічно активними через постійне тертя між Євразійською та Індійською тектонічними плитами. - ідеться у поясненні.

Це відомі факти вченим. І вже було зрозуміло про причини деяких з найруйнівніших землетрусів у географічному регіоні. Таких як:

землетрус у Горкха в Непалі в 2015 році;

землетрус у Кашмірі в Пакистані в 2005 році.

Афганістан також має свою частку землетрусів, - в першу чергу у районі, який постраждав цими днями.

Попередній землетрус стався у жовтні 2023 року. Наслідки цієї природньої події призвели до загибелі великої кількості людей.

Землетрус 2023 року забрав життя понад 1500 людей, а роком раніше понад 1000 людей загинули внаслідок іншого землетрусу. - пояснює представник кафедри стійкості до стихійних лих.

Для порівняння:

Землетрус 2011 року в Крайстчерчі, Нова Зеландія, був подібної величини та стався на меншій глибині, ніж останній в Афганістані. Однак, хоча він вплинув на густонаселене місто, загинуло лише 185 людей.

Таким чином, річ у тому, щоб забечпечити міцні будівельні матеріали. Але цього не можуть дозволити громади постраждалих районів Афганістану.

Вони будують будинки з місцевих природних матеріалів. Це земля, камінь та необроблена деревина. І ці будівлі, на жаль, не відповідають інженерним та будівельним нормам, професійним стандартам, дотримання яких могло б допомогти в більш легкому проходженю землетрусів.

