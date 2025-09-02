Опасное предгорье Гималаев: эксперт назвал причины смертоносного землетрясения в Афганистане

Территория Афганистана, пострадавшая от землетрясения, находится в предгорьях Гималаев и Гиндукуша. Это сейсмически активная зона, где постоянное трение между тектоническими плитами провоцирует очень серьезные последствия для населенных пунктов.

Вечером 31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0, что впоследствии повлекло за собой ужасные последствия. На данный момент известно, что число погибших продолжает расти.

Сегодня днем было известно, что около 1411 человек погибли; 3124 получили ранения; около 5400 домов было разрушено. Но из-за удаленности пострадавших районов и оползней, вызванных землетрясением, точное число погибших еще будут устанавливать долго.

Что привело к одним из самых разрушительных землетрясений в регионе, объяснил Ифтехар Ахмед, доцент кафедры управления строительством/устойчивости к стихийным бедствиям, Университет Ньюкасла.

Специалист отметил, что регион, где произошло стихийное бедствие, известен склонностью к землетрясениям.

Гималаи и Гиндукуш, а также их предгорья, где расположена пострадавшая территория в Афганистане, являются сейсмически активными из-за постоянного трения между Евразийской и Индийской тектоническими плитами. - говорится в объяснении.

Это известные факты ученым. И уже было понятно о причинах некоторых из самых разрушительных землетрясений в географическом регионе. Таких как:

землетрясение в Горкхе в Непале в 2015 году;

землетрясение в Кашмире в Пакистане в 2005 году.

Афганистан также имеет свою долю землетрясений, - в первую очередь в районе, который пострадал в эти дни.

Предыдущее землетрясение произошло в октябре 2023 года. Последствия этого природного события привели к гибели большого количества людей.

Землетрясение 2023 года унесло жизни более 1500 человек, а годом ранее более 1000 человек погибли в результате другого землетрясения. - объясняет представитель кафедры устойчивости к стихийным бедствиям.

Для сравнения:

Землетрясение 2011 года в Крайстчерче, Новая Зеландия, было подобной магнитуды и произошло на меньшей глубине, чем последнее в Афганистане. Однако, хотя оно повлияло на густонаселенный город, погибло лишь 185 человек.

Таким образом, дело в том, чтобы обеспечить прочные строительные материалы. Но этого не могут позволить общины пострадавших районов Афганистана.

Они строят дома из местных природных материалов. Это земля, камень и необработанная древесина. И эти здания, к сожалению, не соответствуют инженерным и строительным нормам, профессиональным стандартам, соблюдение которых могло бы помочь в более легком прохождении землетрясений.

