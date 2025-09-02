$41.370.05
Землетрус в Афганістані: кількість жертв перевищила тисячу

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 1124 осіб. Понад 3251 особа отримала поранення, зруйновано понад 8000 будинків.

Землетрус в Афганістані: кількість жертв перевищила тисячу

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Афганістані зросла до 1124 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними афганської гуманітарної організації "Афганський Червоний Півмісяць", в результаті катастрофи щонайменше 3251 особа отримала поранення, а понад 8000 будинків було зруйновано.

Доповнення

На початку вересня у східних районах Афганістану стався землетрус магнітудою 6.0. Спочатку повідомлялось про щонайменше 250 загиблих людей.

Пізніше стало відомо, що землетрус в Афганістані забрав життя 812 людей та поранив 2800 чоловік.

Нагадаємо

26 серпня в дагестані стався землетрус магнітудою 5,5, епіцентр якого знаходився в Каспійському морі. Поштовхи відчувалися в кількох регіонах, включаючи махачкалу, чечню та Азербайджан.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
благодійність
Reuters
Афганістан
Азербайджан