Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным афганской гуманитарной организации "Афганский Красный Полумесяц", в результате катастрофы по меньшей мере 3251 человек получил ранения, а более 8000 домов были разрушены.

Дополнение

В начале сентября в восточных районах Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6.0. Изначально сообщалось о по меньшей мере 250 погибших.

Позже стало известно, что землетрясение в Афганистане унесло жизни 812 человек и ранило 2800 человек.

Напомним

26 августа в дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого находился в Каспийском море. Толчки ощущались в нескольких регионах, включая махачкалу, чечню и Азербайджан.