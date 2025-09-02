Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу

$41.370.05
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
08:46 • 2370 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 5720 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 12780 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 23984 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 17243 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 37094 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 45224 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 63600 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 49191 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192435 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
49%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 152852 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 152558 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 139964 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 137090 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 130042 просмотра
публикации
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 2382 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 13026 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 24029 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 63626 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 89615 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Елена Соседка
Потап
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 5120 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 37123 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 43688 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 173188 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 300745 просмотра
Актуальное
ТикТок
Spotify
Хранитель
COVID-19
Tesla Cybertruck

Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек. Более 3251 человека получили ранения, разрушено более 8000 домов.

Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным афганской гуманитарной организации "Афганский Красный Полумесяц", в результате катастрофы по меньшей мере 3251 человек получил ранения, а более 8000 домов были разрушены.

Дополнение

В начале сентября в восточных районах Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6.0. Изначально сообщалось о по меньшей мере 250 погибших.

Позже стало известно, что землетрясение в Афганистане унесло жизни 812 человек и ранило 2800 человек.

Напомним

26 августа в дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого находился в Каспийском море. Толчки ощущались в нескольких регионах, включая махачкалу, чечню и Азербайджан.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
благотворительность
Reuters
Афганистан
Азербайджан