В Афганістані землетрус магнітудою 6,0 забрав життя щонайменше 250 людей
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 6.0 стався на сході Афганістану, загинуло щонайменше 250 людей, сотні поранені. Рятувальні операції тривають, кількість жертв може зрости.
Щонайменше 250 людей загинули, сотні отримали поранення після землетрусу магнітудою 6,0, що сколихнув схід Афганістану поблизу кордону з Пакистаном у ніч на понеділок, повідомили місцеві чиновники. Про це передає Euronews, пише УНН.
Деталі
За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався о 23:47 за місцевим часом у неділю, приблизно за 27 кілометрів на північний схід від міста Джелалабад у провінції Нангархар.
Через 20 хвилин цей самий район сколихнув ще один землетрус магнітудою 4,5.
Управління з надзвичайних ситуацій провінції Кунар повідомило, що щонайменше ще 500 осіб зазнали поранень у районах Нур-Голь, Сокі, Ватпур, Маногі та Чападаре.
Рятувальні операції ще тривають, кілька сіл повністю зруйновано
Він додав, що кількість загиблих і постраждалих, ймовірно, буде змінюватися, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали будинків у пошуках вцілілих.
Доповненння
Джелалабад — жваве торговельне місто завдяки близькості до сусіднього Пакистану та ключового прикордонного переходу між двома країнами.
Хоча за даними міської ради населення міста становить близько 300 000 осіб, у межах агломерації проживає значно більше людей.
Більшість будівель — це низькоповерхові конструкції, переважно з бетону та цегли. На околицях багато будинків із саману та дерева. Багато з них мають низьку якість будівництва й вразливі до обвалення під час землетрусів.
Афганістан є сейсмічно активною зоною, де часто трапляються смертельні землетруси: у 2023 році землетрус магнітудою 6,3 сколихнув країну разом із потужними афтершоками. Таліби заявили, що загинуло щонайменше 4 000 осіб.
ООН навела значно нижчу цифру — близько 1 500 загиблих. Це стало найсмертоноснішою природною катастрофою в Афганістані за останній час.
