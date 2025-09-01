В Афганістані землетрус магнітудою 6,0 забрав життя щонайменше 250 людей

Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним 30 серпня, 23:45 • 30630 перегляди

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International 31 серпня, 02:29 • 29948 перегляди

Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 16871 перегляди

Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД 31 серпня, 19:40 • 14527 перегляди