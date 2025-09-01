В Афганістані землетрус магнітудою 6,0 забрав життя щонайменше 250 людей

$41.260.00
48.130.00
ukenru
05:46 • 2192 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 3794 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 16774 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 17179 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 49327 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 87419 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 98570 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112588 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 121148 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257477 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
61%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 30630 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 29948 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 16871 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 14527 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 4204 перегляди
Публікації
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 2138 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 3726 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 111766 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 242048 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 242332 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Китай
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Індія
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 113686 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 246113 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 268995 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 265858 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 245449 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Мі-24
Мі-8
Truth Social
Financial Times

В Афганістані землетрус магнітудою 6,0 забрав життя щонайменше 250 людей

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Землетрус магнітудою 6.0 стався на сході Афганістану, загинуло щонайменше 250 людей, сотні поранені. Рятувальні операції тривають, кількість жертв може зрости.

В Афганістані землетрус магнітудою 6,0 забрав життя щонайменше 250 людей

Щонайменше 250 людей загинули, сотні отримали поранення після землетрусу магнітудою 6,0, що сколихнув схід Афганістану поблизу кордону з Пакистаном у ніч на понеділок, повідомили місцеві чиновники. Про це передає Euronews, пише УНН.

Деталі

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався о 23:47 за місцевим часом у неділю, приблизно за 27 кілометрів на північний схід від міста Джелалабад у провінції Нангархар.

Через 20 хвилин цей самий район сколихнув ще один землетрус магнітудою 4,5.

Управління з надзвичайних ситуацій провінції Кунар повідомило, що щонайменше ще 500 осіб зазнали поранень у районах Нур-Голь, Сокі, Ватпур, Маногі та Чападаре.

Рятувальні операції ще тривають, кілька сіл повністю зруйновано

- сказав Шарафат Заман, речник міністерства охорони здоров’я.

Він додав, що кількість загиблих і постраждалих, ймовірно, буде змінюватися, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали будинків у пошуках вцілілих.

Доповненння

Джелалабад — жваве торговельне місто завдяки близькості до сусіднього Пакистану та ключового прикордонного переходу між двома країнами.

Хоча за даними міської ради населення міста становить близько 300 000 осіб, у межах агломерації проживає значно більше людей.

Більшість будівель — це низькоповерхові конструкції, переважно з бетону та цегли. На околицях багато будинків із саману та дерева. Багато з них мають низьку якість будівництва й вразливі до обвалення під час землетрусів.

Афганістан є сейсмічно активною зоною, де часто трапляються смертельні землетруси: у 2023 році землетрус магнітудою 6,3 сколихнув країну разом із потужними афтершоками. Таліби заявили, що загинуло щонайменше 4 000 осіб.

ООН навела значно нижчу цифру — близько 1 500 загиблих. Це стало найсмертоноснішою природною катастрофою в Афганістані за останній час.

Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква17.08.25, 12:54 • 4278 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Афганістан
Пакистан