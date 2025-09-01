В Афганистане землетрясение магнитудой 6,0 унесло жизни по меньшей мере 250 человек

По меньшей мере 250 человек погибли, сотни получили ранения после землетрясения магнитудой 6,0, которое потрясло восточный Афганистан вблизи границы с Пакистаном в ночь на понедельник, сообщили местные чиновники. Об этом передает Euronews, пишет УНН.

Детали

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 23:47 по местному времени в воскресенье, примерно в 27 километрах к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар.

Через 20 минут этот же район потрясло еще одно землетрясение магнитудой 4,5.

Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Кунар сообщило, что по меньшей мере еще 500 человек получили ранения в районах Нур-Голь, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.

Спасательные операции еще продолжаются, несколько деревень полностью разрушены - сказал Шарафат Заман, представитель министерства здравоохранения.

Он добавил, что число погибших и пострадавших, вероятно, будет меняться, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы домов в поисках выживших.

Дополнение

Джелалабад — оживленный торговый город благодаря близости к соседнему Пакистану и ключевому пограничному переходу между двумя странами.

Хотя по данным городского совета население города составляет около 300 000 человек, в пределах агломерации проживает значительно больше людей.

Большинство зданий — это низкоэтажные конструкции, преимущественно из бетона и кирпича. На окраинах много домов из самана и дерева. Многие из них имеют низкое качество строительства и уязвимы к обрушению во время землетрясений.

Афганистан является сейсмически активной зоной, где часто случаются смертельные землетрясения: в 2023 году землетрясение магнитудой 6,3 потрясло страну вместе с мощными афтершоками. Талибы заявили, что погибло по меньшей мере 4 000 человек.

ООН привела значительно более низкую цифру — около 1 500 погибших. Это стало самой смертоносной природной катастрофой в Афганистане за последнее время.

