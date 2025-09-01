В Афганистане землетрясение магнитудой 6,0 унесло жизни по меньшей мере 250 человек
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на востоке Афганистана, погибло по меньшей мере 250 человек, сотни ранены. Спасательные операции продолжаются, число жертв может возрасти.
По меньшей мере 250 человек погибли, сотни получили ранения после землетрясения магнитудой 6,0, которое потрясло восточный Афганистан вблизи границы с Пакистаном в ночь на понедельник, сообщили местные чиновники. Об этом передает Euronews, пишет УНН.
Детали
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 23:47 по местному времени в воскресенье, примерно в 27 километрах к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар.
Через 20 минут этот же район потрясло еще одно землетрясение магнитудой 4,5.
Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Кунар сообщило, что по меньшей мере еще 500 человек получили ранения в районах Нур-Голь, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.
Спасательные операции еще продолжаются, несколько деревень полностью разрушены
Он добавил, что число погибших и пострадавших, вероятно, будет меняться, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы домов в поисках выживших.
Дополнение
Джелалабад — оживленный торговый город благодаря близости к соседнему Пакистану и ключевому пограничному переходу между двумя странами.
Хотя по данным городского совета население города составляет около 300 000 человек, в пределах агломерации проживает значительно больше людей.
Большинство зданий — это низкоэтажные конструкции, преимущественно из бетона и кирпича. На окраинах много домов из самана и дерева. Многие из них имеют низкое качество строительства и уязвимы к обрушению во время землетрясений.
Афганистан является сейсмически активной зоной, где часто случаются смертельные землетрясения: в 2023 году землетрясение магнитудой 6,3 потрясло страну вместе с мощными афтершоками. Талибы заявили, что погибло по меньшей мере 4 000 человек.
ООН привела значительно более низкую цифру — около 1 500 погибших. Это стало самой смертоносной природной катастрофой в Афганистане за последнее время.
