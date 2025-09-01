В Афганистане землетрясение магнитудой 6,0 унесло жизни по меньшей мере 250 человек

$41.260.00
48.130.00
ukenru
05:46 • 4834 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 7662 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 17783 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 18120 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 50094 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 87834 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 98843 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 112743 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 121254 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 257521 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
46%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 31562 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 30955 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 17865 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 15531 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 6190 просмотра
публикации
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 4832 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 7658 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 112590 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 242846 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 243077 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Индия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 114071 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 246465 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 269328 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 266168 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 245732 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-24
Ми-8
Truth Social
Financial Times

В Афганистане землетрясение магнитудой 6,0 унесло жизни по меньшей мере 250 человек

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на востоке Афганистана, погибло по меньшей мере 250 человек, сотни ранены. Спасательные операции продолжаются, число жертв может возрасти.

В Афганистане землетрясение магнитудой 6,0 унесло жизни по меньшей мере 250 человек

По меньшей мере 250 человек погибли, сотни получили ранения после землетрясения магнитудой 6,0, которое потрясло восточный Афганистан вблизи границы с Пакистаном в ночь на понедельник, сообщили местные чиновники. Об этом передает Euronews, пишет УНН.

Детали

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 23:47 по местному времени в воскресенье, примерно в 27 километрах к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар.

Через 20 минут этот же район потрясло еще одно землетрясение магнитудой 4,5.

Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Кунар сообщило, что по меньшей мере еще 500 человек получили ранения в районах Нур-Голь, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.

Спасательные операции еще продолжаются, несколько деревень полностью разрушены

- сказал Шарафат Заман, представитель министерства здравоохранения.

Он добавил, что число погибших и пострадавших, вероятно, будет меняться, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы домов в поисках выживших.

Дополнение

Джелалабад — оживленный торговый город благодаря близости к соседнему Пакистану и ключевому пограничному переходу между двумя странами.

Хотя по данным городского совета население города составляет около 300 000 человек, в пределах агломерации проживает значительно больше людей.

Большинство зданий — это низкоэтажные конструкции, преимущественно из бетона и кирпича. На окраинах много домов из самана и дерева. Многие из них имеют низкое качество строительства и уязвимы к обрушению во время землетрясений.

Афганистан является сейсмически активной зоной, где часто случаются смертельные землетрясения: в 2023 году землетрясение магнитудой 6,3 потрясло страну вместе с мощными афтершоками. Талибы заявили, что погибло по меньшей мере 4 000 человек.

ООН привела значительно более низкую цифру — около 1 500 погибших. Это стало самой смертоносной природной катастрофой в Афганистане за последнее время.

Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь17.08.25, 12:54 • 4278 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Организация Объединенных Наций
Афганистан
Пакистан