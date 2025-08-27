У Афганістані автобус перекинувся зі скелястого насипу: 25 загиблих, 27 поранених

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Ексклюзив
15:38 • 10262 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 64182 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 47281 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 22589 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 44500 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 39474 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 42260 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 100694 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 103546 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 110011 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.3м/с
58%
752мм
Популярнi новини
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 84885 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 89610 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 49832 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 49112 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 38493 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 18781 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 19292 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 64093 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 89891 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 100654 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Федір Веніславський
Дональд Трамп-молодший
Іванка Трамп
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 12508 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 38771 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 49374 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 50075 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 85113 перегляди
Актуальне
Нафта
Мі-8
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Financial Times

У Афганістані автобус перекинувся зі скелястого насипу: 25 загиблих, 27 поранених

Київ • УНН

 • 132 перегляди

В Афганістані щонайменше 25 людей загинули та майже 30 отримали поранення внаслідок ДТП. Автобус зірвався зі скелястого насипу у провінції Кабул через недбалість водія.

У Афганістані автобус перекинувся зі скелястого насипу: 25 загиблих, 27 поранених

В результаті трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Афганістані загинуло щонайменше 25 осіб, кілька десятків осіб поранені. Про це передає УНН із посиланням на Sedayedarya TV.

Деталі

Щонайменше 25 людей загинули і майже 30 отримали поранення внаслідок жахливого ДТП у провінції Кабул, в Афганістані. Там автобус зірвався зі скелястого насипу та перекинувся в провінції Кабул. Про це повідомила в середу влада Афганістану. 

Трагічний інцидент став найсмертоноснішою дорожньою аварії в країні за останні роки. У мережі з'явились світлини з місця ДТП - про силу удару внаслідок аварії можна робити висоновки дивлячись на зруйнований автобус з пошкодженим дахом та кузовом. 

Довідково

Автобус перекинувся в ніч з вівторка на середу на захід від столиці Афганістану, на шосе, що веде до міста Кандагар.

Причина ДТП - "недбалість водія", ідеться у заяві речникі Міністерства внутрішніх справ Абдул Матін Кані.

За даними цього МВС - 25 осіб загинули і 27 отримали поранення. Постраждалі були госпіталізовані в кілька лікарень регіону.

Нагадаємо

У Словенії на автомагістралі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, загинули п'ять іноземців. Попередньо, четверо з них є громадянами України.

У понеділок, 18 серпня, на трасі Київ–Одеса сталась ДТП, в якій загинули троє людей, серед них була дитина.

У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: постраждали двоє людей23.08.25, 17:53 • 4501 перегляд

Ігор Тележніков

Новини Світу
Кандагар
Кабул
Афганістан
Словенія
Україна
Одеса
Київ