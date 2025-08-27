У Афганістані автобус перекинувся зі скелястого насипу: 25 загиблих, 27 поранених

В результаті трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Афганістані загинуло щонайменше 25 осіб, кілька десятків осіб поранені. Про це передає УНН із посиланням на Sedayedarya TV.

Деталі

Щонайменше 25 людей загинули і майже 30 отримали поранення внаслідок жахливого ДТП у провінції Кабул, в Афганістані. Там автобус зірвався зі скелястого насипу та перекинувся в провінції Кабул. Про це повідомила в середу влада Афганістану.

Трагічний інцидент став найсмертоноснішою дорожньою аварії в країні за останні роки. У мережі з'явились світлини з місця ДТП - про силу удару внаслідок аварії можна робити висоновки дивлячись на зруйнований автобус з пошкодженим дахом та кузовом.

Довідково

Автобус перекинувся в ніч з вівторка на середу на захід від столиці Афганістану, на шосе, що веде до міста Кандагар.

Причина ДТП - "недбалість водія", ідеться у заяві речникі Міністерства внутрішніх справ Абдул Матін Кані.

За даними цього МВС - 25 осіб загинули і 27 отримали поранення. Постраждалі були госпіталізовані в кілька лікарень регіону.

Нагадаємо

У Словенії на автомагістралі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, загинули п'ять іноземців. Попередньо, четверо з них є громадянами України.

У понеділок, 18 серпня, на трасі Київ–Одеса сталась ДТП, в якій загинули троє людей, серед них була дитина.

У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: постраждали двоє людей