В Афганистане автобус перевернулся со скалистой насыпи: 25 погибших, 27 раненых

В результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Афганистане погибли по меньшей мере 25 человек, несколько десятков человек ранены. Об этом передает УНН со ссылкой на Sedayedarya TV.

Детали

По меньшей мере 25 человек погибли и почти 30 получили ранения в результате ужасного ДТП в провинции Кабул, в Афганистане. Там автобус сорвался со скалистой насыпи и перевернулся в провинции Кабул. Об этом сообщили в среду власти Афганистана.

Трагический инцидент стал самой смертоносной дорожной аварией в стране за последние годы. В сети появились фотографии с места ДТП - о силе удара в результате аварии можно делать выводы, глядя на разрушенный автобус с поврежденной крышей и кузовом.

Справка

Автобус перевернулся в ночь со вторника на среду к западу от столицы Афганистана, на шоссе, ведущем в город Кандагар.

Причина ДТП - "халатность водителя", говорится в заявлении представителя Министерства внутренних дел Абдула Матина Кани.

По данным этого МВД - 25 человек погибли и 27 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в несколько больниц региона.

Напомним

