15:38 • 10074 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 63069 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 46702 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 22039 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 44007 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 39228 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 42140 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 100126 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 102885 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 110001 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Афганистане автобус перевернулся со скалистой насыпи: 25 погибших, 27 раненых

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Афганистане по меньшей мере 25 человек погибли и почти 30 получили ранения в результате ДТП. Автобус сорвался со скалистой насыпи в провинции Кабул из-за халатности водителя.

В Афганистане автобус перевернулся со скалистой насыпи: 25 погибших, 27 раненых

В результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Афганистане погибли по меньшей мере 25 человек, несколько десятков человек ранены. Об этом передает УНН со ссылкой на Sedayedarya TV.

Детали

По меньшей мере 25 человек погибли и почти 30 получили ранения в результате ужасного ДТП в провинции Кабул, в Афганистане. Там автобус сорвался со скалистой насыпи и перевернулся в провинции Кабул. Об этом сообщили в среду власти Афганистана.

Трагический инцидент стал самой смертоносной дорожной аварией в стране за последние годы. В сети появились фотографии с места ДТП - о силе удара в результате аварии можно делать выводы, глядя на разрушенный автобус с поврежденной крышей и кузовом.

Справка

Автобус перевернулся в ночь со вторника на среду к западу от столицы Афганистана, на шоссе, ведущем в город Кандагар.

Причина ДТП - "халатность водителя", говорится в заявлении представителя Министерства внутренних дел Абдула Матина Кани.

По данным этого МВД - 25 человек погибли и 27 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в несколько больниц региона.

Напомним

В Словении на автомагистрали произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, погибли пять иностранцев. Предварительно, четверо из них являются гражданами Украины.

В понедельник, 18 августа, на трассе Киев–Одесса произошло ДТП, в котором погибли три человека, среди них был ребенок.

Игорь Тележников

Новости Мира
Кандагар
Кабул
Афганистан
Словения
Украина
Одесса
Киев