В Афганистане автобус перевернулся со скалистой насыпи: 25 погибших, 27 раненых
В Афганистане по меньшей мере 25 человек погибли и почти 30 получили ранения в результате ДТП. Автобус сорвался со скалистой насыпи в провинции Кабул из-за халатности водителя.
В результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Афганистане погибли по меньшей мере 25 человек, несколько десятков человек ранены. Об этом передает УНН со ссылкой на Sedayedarya TV.
По меньшей мере 25 человек погибли и почти 30 получили ранения в результате ужасного ДТП в провинции Кабул, в Афганистане. Там автобус сорвался со скалистой насыпи и перевернулся в провинции Кабул. Об этом сообщили в среду власти Афганистана.
Трагический инцидент стал самой смертоносной дорожной аварией в стране за последние годы. В сети появились фотографии с места ДТП - о силе удара в результате аварии можно делать выводы, глядя на разрушенный автобус с поврежденной крышей и кузовом.
Автобус перевернулся в ночь со вторника на среду к западу от столицы Афганистана, на шоссе, ведущем в город Кандагар.
Причина ДТП - "халатность водителя", говорится в заявлении представителя Министерства внутренних дел Абдула Матина Кани.
По данным этого МВД - 25 человек погибли и 27 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в несколько больниц региона.
