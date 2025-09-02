Землетрус в Афганістані: понад 1400 загиблих, тисячі руйнувань та пораненних
Землетрус магнітудою 6,0 у східній провінції Кунар Афганістану призвів до загибелі понад 1400 людей та руйнування 5400 будинків. Рятувальні роботи тривають, міжнародна спільнота надає допомогу.
Внаслідок землетрусу магнітудою 6,0 балів у східній провінції Кунар та декілької регіонах, низка населених пунктів повністю зруйновані. Багато людей залишаються під завалами, рятувальні роботи складні через рельєф місцевості. Крім того триває протидія екологічній небезпеці - запобігаючи зараженню водних ресурсів, утилізують трупи тварин.
У Афганістані влада талібів підтверджує збільшення кількості жертв та руйнувань внаслідок землетрусу магнітудою 6,0, який стався у східній провінції Кунар та інших сусідніх регіонах Афганістану.
- щонайменше 1411 людей загинули;
- 3124 отримали поранення;
- близько 5400 будинків було зруйновано.
Багато сіл повністю зруйновані. Руйнування торкнулися будинків, шкіл та мечетей, а також сільськогосподарських угідь. Під завалами досі багато людей. Рятувальні роботи в активній фазі, пошуки тіл під завалами тривають. Координаторка ООН з гуманітарних питань в Афганістані Індріка Ратватте попередила, що кількість загиблих "ймовірно зросте".
Багато загиблої худоби. Щоб звести до мінімуму ризик зараження водних ресурсів, рятувальні команди намагаються якомога швидше позбутися трупів тварин.
Управління ООН з гуманітарної координації (УКГП) оголосило, що невідкладними пріоритетами є:
- тимчасові притулки;
- чисту воду;
- ліки;
- продовольство.
Загалом постраждало близько 12 000 людей. Втім, у постраждалих провінціях проживає близько трьох мільйонів людей.
Існує потенційна щільність населення для ще більшого впливу
Китай, Пакистан, Іран, Єгипет і ЄС запропонували свою підтримку Афганістану
Наразі стало відомо про допомогу від ООН, яка виділила 5 мільйонів доларів зі свого глобального фонду реагування
Також Велика Британія оголосила про надання мільйона фунтів стерлінгів (1,34 мільйона доларів).
Індія вже надіслала тисячу наметів і тонни продовольства.
Низка країн пропонують допомогу, яка зараз узгоджується.
УНН повідомляв, посилаючись на дані афганської гуманітарної організації "Афганський Червоний Півмісяць", в результаті катастрофи щонайменше 3251 особа отримала поранення.
