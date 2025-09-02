Землетрясение в Афганистане: более 1400 погибших, тысячи разрушений и раненых
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 6,0 в восточной провинции Кунар Афганистана привело к гибели более 1400 человек и разрушению 5400 домов. Спасательные работы продолжаются, международное сообщество оказывает помощь.
В результате землетрясения магнитудой 6,0 баллов в восточной провинции Кунар и нескольких регионах, ряд населенных пунктов полностью разрушены. Многие люди остаются под завалами, спасательные работы сложны из-за рельефа местности. Кроме того, продолжается противодействие экологической опасности - предотвращая заражение водных ресурсов, утилизируют трупы животных.
Передает УНН со ссылкой на Reuters и EFE.
Детали
В Афганистане власти талибов подтверждают увеличение количества жертв и разрушений в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в восточной провинции Кунар и других соседних регионах Афганистана.
- по меньшей мере 1411 человек погибли;
- 3124 получили ранения;
- около 5400 домов было разрушено.
Многие села полностью разрушены. Разрушения затронули дома, школы и мечети, а также сельскохозяйственные угодья. Под завалами до сих пор много людей. Спасательные работы в активной фазе, поиски тел под завалами продолжаются. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Индрика Ратватте предупредила, что число погибших "вероятно возрастет".
Много погибшего скота. Чтобы свести к минимуму риск заражения водных ресурсов, спасательные команды стараются как можно быстрее избавиться от трупов животных.
Управление ООН по гуманитарной координации (УКГП) объявило, что неотложными приоритетами являются:
- временные убежища;
- чистая вода;
- лекарства;
- продовольствие.
Всего пострадало около 12 000 человек. Впрочем, в пострадавших провинциях проживает около трех миллионов человек.
Существует потенциальная плотность населения для еще большего воздействия
Китай, Пакистан, Иран, Египет и ЕС предложили свою поддержку Афганистану
Сейчас стало известно о помощи от ООН, которая выделила 5 миллионов долларов из своего глобального фонда реагирования
Также Великобритания объявила о предоставлении миллиона фунтов стерлингов (1,34 миллиона долларов).
Индия уже прислала тысячу палаток и тонны продовольствия.
Ряд стран предлагают помощь, которая сейчас согласовывается.
Напомним
УНН сообщал, ссылаясь на данные афганской гуманитарной организации "Афганский Красный Полумесяц", в результате катастрофы по меньшей мере 3251 человек получил ранения.
Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь17.08.25, 12:54 • 4394 просмотра