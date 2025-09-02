$41.370.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Землетрясение в Афганистане: более 1400 погибших, тысячи разрушений и раненых

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Землетрясение магнитудой 6,0 в восточной провинции Кунар Афганистана привело к гибели более 1400 человек и разрушению 5400 домов. Спасательные работы продолжаются, международное сообщество оказывает помощь.

Землетрясение в Афганистане: более 1400 погибших, тысячи разрушений и раненых

В результате землетрясения магнитудой 6,0 баллов в восточной провинции Кунар и нескольких регионах, ряд населенных пунктов полностью разрушены. Многие люди остаются под завалами, спасательные работы сложны из-за рельефа местности. Кроме того, продолжается противодействие экологической опасности - предотвращая заражение водных ресурсов, утилизируют трупы животных.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и EFE.

Детали

В Афганистане власти талибов подтверждают увеличение количества жертв и разрушений в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в восточной провинции Кунар и других соседних регионах Афганистана.

  • по меньшей мере 1411 человек погибли;
    • 3124 получили ранения;
      • около 5400 домов было разрушено.

        Многие села полностью разрушены. Разрушения затронули дома, школы и мечети, а также сельскохозяйственные угодья. Под завалами до сих пор много людей. Спасательные работы в активной фазе, поиски тел под завалами продолжаются. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Индрика Ратватте предупредила, что число погибших "вероятно возрастет".

        Много погибшего скота. Чтобы свести к минимуму риск заражения водных ресурсов, спасательные команды стараются как можно быстрее избавиться от трупов животных.

        Управление ООН по гуманитарной координации (УКГП) объявило, что неотложными приоритетами являются:

        • временные убежища;
          • чистая вода;
            • лекарства;
              • продовольствие.

                Всего пострадало около 12 000 человек. Впрочем, в пострадавших провинциях проживает около трех миллионов человек.

                Существует потенциальная плотность населения для еще большего воздействия

                - заявила Индрика Рейватте, координатор ООН по гуманитарной помощи в Афганистане,

                Китай, Пакистан, Иран, Египет и ЕС предложили свою поддержку Афганистану

                Сейчас стало известно о помощи от ООН, которая выделила 5 миллионов долларов из своего глобального фонда реагирования

                Также Великобритания объявила о предоставлении миллиона фунтов стерлингов (1,34 миллиона долларов).

                Индия уже прислала тысячу палаток и тонны продовольствия.

                Ряд стран предлагают помощь, которая сейчас согласовывается.

                Напомним

                УНН сообщал, ссылаясь на данные афганской гуманитарной организации "Афганский Красный Полумесяц", в результате катастрофы по меньшей мере 3251 человек получил ранения.

                Игорь Тележников

