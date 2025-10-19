$41.640.00
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
20:45 • 14977 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 22707 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 36928 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 29277 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 45325 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 67675 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46492 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48739 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36683 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у Досі за посередництва Катару та Анкари. Сторони планують провести ще одну зустріч для забезпечення стійкого дотримання режиму припинення вогню.

Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню

Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у Досі. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ Катару у соцмережі Х, інформагенцію Reuters.

Деталі

У заяві, оприлюдненій МЗС Катару, йдеться, що після переговорів за посередництва Дохи та Анкари сторони домовилися створити механізми, які сприятимуть зміцненню довготривалого миру та стабільності.

Крім того, за інформацією катарського зовнішньополітичного відомства, Кабул і Ісламабад планують найближчим часом провести ще одну зустріч, аби забезпечити стійке дотримання режиму припинення вогню.

Як пише Reuters, угода стала результатом тижневих боїв на кордоні, які призвели до десятків загиблих і сотень поранених - це найгостріше протистояння між країнами від часу приходу талібів до влади в Кабулі у 2021 році.

За офіційними даними, афганську делегацію очолив міністр оборони Мулла Мухаммад Якуб, а пакистанську - міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф.

У МЗС Пакистану зазначили, що ключовими темами перемовин стали припинення терористичних атак із території Афганістану та відновлення безпеки й стабільності вздовж спільного кордону.

Контекст

Між військовими силами країн відбулись зіткнення, внаслідок яких загинули десятки та сотні отримали поранення.  

15 жовтня Кабул зазнав авіаударів з боку пакистанських збройних сил. На афгансько-пакистанському кордоні спалахнули бої, що призвели до загибелі цивільних та військових.  

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що представники Пакистану та Афганістану проводять переговори в Катарі після авіаударів Ісламабаду по сусідній країні. Кабул наказав своїм військовим дотримуватися припинення вогню, Пакистан також утримуватиметься від нападів.

Десятки загиблих та закриті переходи після нічних боїв на кордоні Пакистану й Афганістану - Reuters12.10.25, 17:57 • 4737 переглядiв

Віта Зеленецька

