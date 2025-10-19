Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

$41.640.00
48.520.00
ukenru
21:14 • 6958 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 14625 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 22462 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 36695 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 29084 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 45289 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67650 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46476 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48729 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36678 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
95%
749мм
Популярные новости
Энергетики ввели новые графики отключений света в нескольких областях Украины18 октября, 14:48 • 4054 просмотра
В Киевском зоопарке семья капибар вернулась в зимнее жилище: где теперь можно увидеть животныхPhoto18 октября, 15:24 • 6462 просмотра
Обсуждение мирного плана по Газе: Вэнс и Виткофф на следующей неделе встретятся в Израиле18 октября, 15:47 • 3772 просмотра
Обещание Tomahawk Украине: президент США не сказал "нет" по ракетам дальнего действия - Зеленский18 октября, 16:12 • 5006 просмотра
Ремонт ЗАЭС: восстановление электроснабжения продлится около недели - Гросси18 октября, 17:41 • 7882 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 91858 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 114849 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 139591 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 104389 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 129166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Виктор Ляшко
Наталья Калмыкова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 24622 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 39186 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 44826 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 72704 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 119554 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Бильд
Вашингтон Пост

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Анкары. Стороны планируют провести еще одну встречу для обеспечения устойчивого соблюдения режима прекращения огня.

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в Дохе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара в соцсети Х, информационное агентство Reuters.

Подробности

В заявлении, опубликованном МИД Катара, говорится, что после переговоров при посредничестве Дохи и Анкары стороны договорились создать механизмы, которые будут способствовать укреплению долгосрочного мира и стабильности.

Кроме того, по информации катарского внешнеполитического ведомства, Кабул и Исламабад планируют в ближайшее время провести еще одну встречу, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня.

Как пишет Reuters, соглашение стало результатом недельных боев на границе, которые привели к десяткам погибших и сотням раненых - это самое острое противостояние между странами со времени прихода талибов к власти в Кабуле в 2021 году.

По официальным данным, афганскую делегацию возглавил министр обороны Мулла Мухаммад Якуб, а пакистанскую - министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

В МИД Пакистана отметили, что ключевыми темами переговоров стали прекращение террористических атак с территории Афганистана и восстановление безопасности и стабильности вдоль общей границы.

Контекст

Между военными силами стран произошли столкновения, в результате которых погибли десятки и сотни получили ранения.  

15 октября Кабул подвергся авиаударам со стороны пакистанских вооруженных сил. На афгано-пакистанской границе вспыхнули бои, приведшие к гибели гражданских и военных.  

Напомним

Ранее сообщалось, что представители Пакистана и Афганистана проводят переговоры в Катаре после авиаударов Исламабада по соседней стране. Кабул приказал своим военным соблюдать прекращение огня, Пакистан также будет воздерживаться от нападений.

Десятки погибших и закрытые переходы после ночных боев на границе Пакистана и Афганистана - Reuters12.10.25, 17:57 • 4737 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Reuters
Исламабад
Кабул
Афганистан
Анкара
Пакистан