Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Анкары. Стороны планируют провести еще одну встречу для обеспечения устойчивого соблюдения режима прекращения огня.
Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в Дохе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара в соцсети Х, информационное агентство Reuters.
Подробности
В заявлении, опубликованном МИД Катара, говорится, что после переговоров при посредничестве Дохи и Анкары стороны договорились создать механизмы, которые будут способствовать укреплению долгосрочного мира и стабильности.
Кроме того, по информации катарского внешнеполитического ведомства, Кабул и Исламабад планируют в ближайшее время провести еще одну встречу, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня.
Как пишет Reuters, соглашение стало результатом недельных боев на границе, которые привели к десяткам погибших и сотням раненых - это самое острое противостояние между странами со времени прихода талибов к власти в Кабуле в 2021 году.
По официальным данным, афганскую делегацию возглавил министр обороны Мулла Мухаммад Якуб, а пакистанскую - министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.
В МИД Пакистана отметили, что ключевыми темами переговоров стали прекращение террористических атак с территории Афганистана и восстановление безопасности и стабильности вдоль общей границы.
Контекст
Между военными силами стран произошли столкновения, в результате которых погибли десятки и сотни получили ранения.
15 октября Кабул подвергся авиаударам со стороны пакистанских вооруженных сил. На афгано-пакистанской границе вспыхнули бои, приведшие к гибели гражданских и военных.
Напомним
Ранее сообщалось, что представители Пакистана и Афганистана проводят переговоры в Катаре после авиаударов Исламабада по соседней стране. Кабул приказал своим военным соблюдать прекращение огня, Пакистан также будет воздерживаться от нападений.
