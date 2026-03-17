Афганістан заявив про 400 загиблих після удару Пакистану по лікарні

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Внаслідок авіаудару по наркологічній клініці в Кабулі загинули щонайменше 400 осіб. Пакистан заперечує атаку на цивільних і звітує про знищення складів.

Афганістан заявив, що внаслідок авіаудару Пакистану по наркологічній лікарні в Кабулі загинули щонайменше 400 людей. Інцидент може свідчити про різке загострення конфлікту між двома країнами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами заступника речника уряду Талібану Хамдулли Фітрата, удар було завдано ввечері, внаслідок чого значна частина реабілітаційного центру на 2000 місць була зруйнована.

Рятувальні команди працюють над ліквідацією пожежі та вилученням тіл загиблих

– повідомив він.

Пакистан заявляє про удари по військових цілях

У Пакистані підтвердили проведення авіаударів, але заявили, що їхні цілі були виключно військовими.

Було завдано високоточних авіаударів по військових об’єктах Талібану

– заявив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.

За його словами, серед цілей були склади боєприпасів та технічна інфраструктура. Він також звинуватив афганську сторону у "неправдивих заявах".

Напруження між країнами зростає

Останніми тижнями між Афганістаном і Пакистаном зростає напруження після серії зіткнень на кордоні. Ісламабад звинувачує Талібан у підтримці бойовиків, які здійснюють атаки на території Пакистану, тоді як Кабул це заперечує.

Раніше афганська сторона також заявляла про інші авіаудари з боку Пакистану та повідомляла про удари у відповідь, що свідчить про поступову ескалацію конфлікту між сусідніми державами.

