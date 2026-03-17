Афганистан заявил о 400 погибших после удара Пакистана по больнице

Афганистан заявил, что в результате авиаудара Пакистана по наркологической больнице в Кабуле погибли по меньшей мере 400 человек. Инцидент может свидетельствовать о резком обострении конфликта между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам заместителя представителя правительства Талибана Хамдуллы Фитрата, удар был нанесен вечером, в результате чего значительная часть реабилитационного центра на 2000 мест была разрушена.

Спасательные команды работают над ликвидацией пожара и извлечением тел погибших – сообщил он.

Пакистан заявляет об ударах по военным целям

В Пакистане подтвердили проведение авиаударов, но заявили, что их цели были исключительно военными.

Были нанесены высокоточные авиаудары по военным объектам Талибана – заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

По его словам, среди целей были склады боеприпасов и техническая инфраструктура. Он также обвинил афганскую сторону в "ложных заявлениях".

Напряжение между странами растет

В последние недели между Афганистаном и Пакистаном растет напряжение после серии столкновений на границе. Исламабад обвиняет Талибан в поддержке боевиков, которые совершают атаки на территории Пакистана, тогда как Кабул это отрицает.

Ранее афганская сторона также заявляла о других авиаударах со стороны Пакистана и сообщала об ответных ударах, что свидетельствует о постепенной эскалации конфликта между соседними государствами.

Пакистан атаковал столицу Афганистана. Талибы заявили, что под ударом оказались медучреждения