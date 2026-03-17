Афганистан заявил о 400 погибших после удара Пакистана по больнице
Киев • УНН
В результате авиаудара по наркологической клинике в Кабуле погибли по меньшей мере 400 человек. Пакистан отрицает атаку на гражданских и сообщает об уничтожении складов.
Афганистан заявил, что в результате авиаудара Пакистана по наркологической больнице в Кабуле погибли по меньшей мере 400 человек. Инцидент может свидетельствовать о резком обострении конфликта между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам заместителя представителя правительства Талибана Хамдуллы Фитрата, удар был нанесен вечером, в результате чего значительная часть реабилитационного центра на 2000 мест была разрушена.
Спасательные команды работают над ликвидацией пожара и извлечением тел погибших
Пакистан заявляет об ударах по военным целям
В Пакистане подтвердили проведение авиаударов, но заявили, что их цели были исключительно военными.
Были нанесены высокоточные авиаудары по военным объектам Талибана
По его словам, среди целей были склады боеприпасов и техническая инфраструктура. Он также обвинил афганскую сторону в "ложных заявлениях".
Напряжение между странами растет
В последние недели между Афганистаном и Пакистаном растет напряжение после серии столкновений на границе. Исламабад обвиняет Талибан в поддержке боевиков, которые совершают атаки на территории Пакистана, тогда как Кабул это отрицает.
Ранее афганская сторона также заявляла о других авиаударах со стороны Пакистана и сообщала об ответных ударах, что свидетельствует о постепенной эскалации конфликта между соседними государствами.
