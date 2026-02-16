Два теракти в Пакистані: вибух замінованого мотоцикла та атака смертника
Київ • УНН
У Пакистані стався вибух замінованого мотоцикла біля поліцейської дільниці, загинули двоє людей, включаючи дитину. В іншому місці терорист-смертник атакував контрольно-пропускний пункт, вбивши вісім бойовиків.
У понеділок на північному заході Пакистану біля воріт поліцейської дільниці вибухнув замінований мотоцикл, начинений вибухівкою, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, включаючи дитину, і кілька отримали поранення, повідомила поліція. В іншому місці терорист-смертник атакував контрольно-пропускний пункт, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Перший напад стався в Банну, районі неспокійної провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, повідомив місцевий поліцейський Фіда Мохаммад.
Він сказав, що загиблих та поранених було доставлено до найближчої лікарні, але не надав жодних додаткових подробиць. Жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність, але підозра, швидше за все, впала на пакистанських талібів.
Через кілька годин, за словами місцевого поліцейського Зафара Хана, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, яким керував терорист-смертник у супроводі групи бойовиків, наближаючись до контрольно-пропускного пункту в північно-західному районі Баджаур. Він заявив, що війська відкрили вогонь у відповідь, вбивши щонайменше вісім хариджитів — так у Пакистані називають членів забороненої організації "Техрік-е-Талібан Пакистан" (ТТП).
За словами Хана, дівчинка загинула, коли через вибух обрушився дах сусіднього будинку. Поліція повідомила, що рятувальники все ще розбирають завали посту безпеки, щоб урятувати всіх, хто опинився під завалами.
Хан також повідомив, що троє поліцейських отримали поранення під час обвалення частини контрольно-пропускного пункту. Він не надав жодних додаткових подробиць.
Додамо
В останні роки в Пакистані спостерігається сплеск насильства, і уряд часто звинувачує у цьому заборонену ТТП. Це угрупування відокремлено від афганських талібів, але тісно з ними пов'язане, оскільки вони повернулися до влади у 2021 році. Зростання числа нападів загострило відносини між Ісламабадом і Кабулом, оскільки Пакистан звинувачує ТТП у вільній діяльності на території Афганістану, що заперечують як сама ТТП, так і Кабул.