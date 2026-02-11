Бойовики вбили п'ятьох поліцейських на північному заході Пакистану
П'ятеро поліцейських загинули в Пакистані після повернення з операції проти бойовиків. У відповідь поліція ліквідувала чотирьох бойовиків.
У середу бойовики вбили п'ятьох поліцейських на північному заході Пакистану. Про це пише Reuters з посиланням на поліцію і зауважує, що південноазіатська країна бореться зі зростаючою хвилею ісламістського насильства, передає УНН.
Деталі
Поліція заявила, що зазнала нападу після повернення з операції проти бойовиків на околиці міста Дера-Ісмаїл-Хан.
Бойовики, які ховалися в лісі, відкрили вогонь по поліцейським патрулям, йдеться в заяві поліції. У відповідь поліція вбила чотирьох бойовиків.
За даними видання, ніхто не взяв він відповідальність за напад.
Додамо
Місто розташоване на околиці неконтрольованого району Вазірістан уздовж афганського кордону, який довгий час був притулком для ісламістських бойовиків, переважно місцевих талібів, також відомих як Техрік-е-Талібан Пакистан.
Насильство з боку бойовиків посилилося після того, як ТТП скасувала перемир'я з Ісламабадом наприкінці 2022 року.
У п'ятницю внаслідок теракту смертника у мечеті в Ісламабаді загинуло понад 30 людей.
