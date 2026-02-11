Бойовики вбили п'ятьох поліцейських на північному заході Пакистану

$43.090.06
51.250.13
ukenru
17:25 • 1184 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 2206 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 4298 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 9896 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 16928 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15041 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 18937 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30419 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24023 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38327 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
86%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 14544 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 18706 перегляди
Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"11 лютого, 11:21 • 5690 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 10038 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 15084 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 16932 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 15215 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 18830 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30422 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 42890 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 2454 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 4476 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 10135 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 14646 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 31344 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

Бойовики вбили п'ятьох поліцейських на північному заході Пакистану

Київ • УНН

 • 450 перегляди

П'ятеро поліцейських загинули в Пакистані після повернення з операції проти бойовиків. У відповідь поліція ліквідувала чотирьох бойовиків.

Бойовики вбили п'ятьох поліцейських на північному заході Пакистану

У середу бойовики вбили п'ятьох поліцейських на північному заході Пакистану. Про це пише Reuters з посиланням на поліцію і зауважує, що південноазіатська країна бореться зі зростаючою хвилею ісламістського насильства, передає УНН.

Деталі

Поліція заявила, що зазнала нападу після повернення з операції проти бойовиків на околиці міста Дера-Ісмаїл-Хан.

Бойовики, які ховалися в лісі, відкрили вогонь по поліцейським патрулям, йдеться в заяві поліції. У відповідь поліція вбила чотирьох бойовиків.

За даними видання, ніхто не взяв він відповідальність за напад.

Затримано організаторів теракту в Ісламабаді, де загинуло понад 30 людей: Пакистан заявляє про іноземний слід07.02.26, 20:41 • 5133 перегляди

Додамо

Місто розташоване на околиці неконтрольованого району Вазірістан уздовж афганського кордону, який довгий час був притулком для ісламістських бойовиків, переважно місцевих талібів, також відомих як Техрік-е-Талібан Пакистан.

Насильство з боку бойовиків посилилося після того, як ТТП скасувала перемир'я з Ісламабадом наприкінці 2022 року.

У п'ятницю внаслідок теракту смертника у мечеті в Ісламабаді загинуло понад 30 людей.

У Пакистані смертник підірвався у шиїтській мечеті: загинула щонайменше 31 людина – ЗМІ06.02.26, 17:10 • 3839 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Reuters
Ісламабад
Афганістан
Пакистан