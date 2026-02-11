Боевики убили пятерых полицейских на северо-западе Пакистана
Киев • УНН
Пятеро полицейских погибли в Пакистане после возвращения с операции против боевиков. В ответ полиция ликвидировала четырех боевиков.
В среду боевики убили пятерых полицейских на северо-западе Пакистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полицию и отмечает, что южноазиатская страна борется с растущей волной исламистского насилия, передает УНН.
Подробности
Полиция заявила, что подверглась нападению после возвращения с операции против боевиков на окраине города Дера-Исмаил-Хан.
Боевики, скрывавшиеся в лесу, открыли огонь по полицейским патрулям, говорится в заявлении полиции. В ответ полиция убила четырех боевиков.
По данным издания, никто не взял на себя ответственность за нападение.
Добавим
Город расположен на окраине неконтролируемого района Вазиристан вдоль афганской границы, который долгое время был убежищем для исламистских боевиков, преимущественно местных талибов, также известных как Техрик-и-Талибан Пакистан.
Насилие со стороны боевиков усилилось после того, как ТТП отменила перемирие с Исламабадом в конце 2022 года.
В пятницу в результате теракта смертника в мечети в Исламабаде погибло более 30 человек.
