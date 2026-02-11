$43.090.06
17:25 • 558 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 872 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 3086 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 8624 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 16085 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 14732 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 18609 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 30041 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23909 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38230 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Боевики убили пятерых полицейских на северо-западе Пакистана

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Пятеро полицейских погибли в Пакистане после возвращения с операции против боевиков. В ответ полиция ликвидировала четырех боевиков.

Боевики убили пятерых полицейских на северо-западе Пакистана

В среду боевики убили пятерых полицейских на северо-западе Пакистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полицию и отмечает, что южноазиатская страна борется с растущей волной исламистского насилия, передает УНН.

Подробности

Полиция заявила, что подверглась нападению после возвращения с операции против боевиков на окраине города Дера-Исмаил-Хан.

Боевики, скрывавшиеся в лесу, открыли огонь по полицейским патрулям, говорится в заявлении полиции. В ответ полиция убила четырех боевиков.

По данным издания, никто не взял на себя ответственность за нападение.

Задержаны организаторы теракта в Исламабаде, где погибло более 30 человек: Пакистан заявляет об иностранном следе07.02.26, 20:41 • 5133 просмотра

Добавим

Город расположен на окраине неконтролируемого района Вазиристан вдоль афганской границы, который долгое время был убежищем для исламистских боевиков, преимущественно местных талибов, также известных как Техрик-и-Талибан Пакистан.

Насилие со стороны боевиков усилилось после того, как ТТП отменила перемирие с Исламабадом в конце 2022 года.

В пятницу в результате теракта смертника в мечети в Исламабаде погибло более 30 человек.

В Пакистане смертник подорвался в шиитской мечети: погиб по меньшей мере 31 человек – СМИ06.02.26, 17:10 • 3839 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Исламабад
Афганистан
Пакистан