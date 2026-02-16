Два теракта в Пакистане: взрыв заминированного мотоцикла и атака смертника
В Пакистане произошел взрыв заминированного мотоцикла возле полицейского участка, погибли два человека, включая ребенка. В другом месте террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт, убив восемь боевиков.
В понедельник на северо-западе Пакистана у ворот полицейского участка взорвался заминированный мотоцикл, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, включая ребенка, и несколько получили ранения, сообщила полиция. В другом месте террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Первое нападение произошло в Банну, районе неспокойной провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, сообщил местный полицейский Фида Мохаммад.
Он сказал, что погибшие и раненые были доставлены в ближайшую больницу, но не предоставил никаких дополнительных подробностей. Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность, но подозрение, скорее всего, пало на пакистанских талибов.
Через несколько часов, по словам местного полицейского Зафара Хана, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-смертник в сопровождении группы боевиков, приближаясь к контрольно-пропускному пункту в северо-западном районе Баджаур. Он заявил, что войска открыли ответный огонь, убив по меньшей мере восемь хариджитов — так в Пакистане называют членов запрещенной организации "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП).
По словам Хана, девочка погибла, когда из-за взрыва обрушилась крыша соседнего дома. Полиция сообщила, что спасатели все еще разбирают завалы поста безопасности, чтобы спасти всех, кто оказался под завалами.
Хан также сообщил, что трое полицейских получили ранения во время обрушения части контрольно-пропускного пункта. Он не предоставил никаких дополнительных подробностей.
Добавим
В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск насилия, и правительство часто обвиняет в этом запрещенную ТТП. Эта группировка отделена от афганских талибов, но тесно с ними связана, поскольку они вернулись к власти в 2021 году. Рост числа нападений обострил отношения между Исламабадом и Кабулом, поскольку Пакистан обвиняет ТТП в свободной деятельности на территории Афганистана, что отрицают как сама ТТП, так и Кабул.