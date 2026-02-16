$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 10788 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 23485 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 18710 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 29414 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 22549 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 17938 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 22026 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24624 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17681 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18536 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Два теракта в Пакистане: взрыв заминированного мотоцикла и атака смертника

Киев • УНН

 • 4674 просмотра

В Пакистане произошел взрыв заминированного мотоцикла возле полицейского участка, погибли два человека, включая ребенка. В другом месте террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт, убив восемь боевиков.

Два теракта в Пакистане: взрыв заминированного мотоцикла и атака смертника

В понедельник на северо-западе Пакистана у ворот полицейского участка взорвался заминированный мотоцикл, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, включая ребенка, и несколько получили ранения, сообщила полиция. В другом месте террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Первое нападение произошло в Банну, районе неспокойной провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, сообщил местный полицейский Фида Мохаммад.

Он сказал, что погибшие и раненые были доставлены в ближайшую больницу, но не предоставил никаких дополнительных подробностей. Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность, но подозрение, скорее всего, пало на пакистанских талибов.

Через несколько часов, по словам местного полицейского Зафара Хана, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-смертник в сопровождении группы боевиков, приближаясь к контрольно-пропускному пункту в северо-западном районе Баджаур. Он заявил, что войска открыли ответный огонь, убив по меньшей мере восемь хариджитов — так в Пакистане называют членов запрещенной организации "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП).

Боевики убили пятерых полицейских на северо-западе Пакистана11.02.26, 19:58 • 3725 просмотров

По словам Хана, девочка погибла, когда из-за взрыва обрушилась крыша соседнего дома. Полиция сообщила, что спасатели все еще разбирают завалы поста безопасности, чтобы спасти всех, кто оказался под завалами.

Хан также сообщил, что трое полицейских получили ранения во время обрушения части контрольно-пропускного пункта. Он не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Добавим

В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск насилия, и правительство часто обвиняет в этом запрещенную ТТП. Эта группировка отделена от афганских талибов, но тесно с ними связана, поскольку они вернулись к власти в 2021 году. Рост числа нападений обострил отношения между Исламабадом и Кабулом, поскольку Пакистан обвиняет ТТП в свободной деятельности на территории Афганистана, что отрицают как сама ТТП, так и Кабул.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Исламабад
Кабул
Афганистан
Пакистан