Что празднуют 16 июня в Украине и мире

Этот летний день приносит с собой важные социальные инициативы, экологические напоминания, а также один из самых известных и необычных литературных праздников в мире. В то же время в церковном календаре продолжается период Петрова поста, пишет УНН.

Всемирный день морских черепах (World Sea Turtle Day)

Важный экологический праздник, установленный при поддержке ООН. Дата выбрана в честь дня рождения Арчи Карра — выдающегося американского эколога, посвятившего жизнь изучению и защите морских черепах. Праздник призывает бороться с пластиковым загрязнением океанов, которое является главной угрозой для этих древних рептилий, а также защищать места их гнездования.

Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances)

Официальный день ООН, который чествует труд более 200 миллионов трудовых мигрантов по всему миру. Они ежедневно работают вдали от дома, чтобы отправлять деньги своим семьям, чем существенно поддерживают не только своих родных, но и экономику родных стран.

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День африканского ребенка (International Day of the African Child)

Памятная дата, основанная Организацией африканского единства. Она посвящена памяти детей, погибших в 1976 году во время восстания в Соуэто (ЮАР), защищая свое право на качественное образование. Сегодня этот день привлекает внимание к проблемам доступа к обучению и базовой медицине для детей на Африканском континенте.

Блумсдэй, или День Блума (Bloomsday)

Настоящий праздник для ценителей литературы. Он посвящен ирландскому писателю Джеймсу Джойсу и его самому известному роману «Улисс». Действие всего массивного произведения разворачивается в Дублине ровно в один день — 16 июня 1904 года. Ежегодно в этот день фанаты Джойса по всему миру одеваются в костюмы эпохи Эдварда, читают отрывки из романа, гуляют по маршруту главного героя Леопольда Блума и воссоздают события книги.

День свежих овощей (Fresh Veggies Day)

Летний неофициальный праздник, который идеально подходит для середины июня. Это отличный повод поддержать местных фермеров, пойти на рынок, купить свежих овощей или зелени и приготовить большой, витаминный салат.

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Вторник Петрова поста (Петровки)

Продолжается летний пост. Согласно церковному уставу, во вторник для верующих действует послабление: разрешается употреблять горячую пищу с добавлением растительного масла, а также грибы.

День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день чествуют святого Тихона, жившего на Кипре в IV-V веках. Он был известен своей добротой, милосердием к бедным и активной борьбой с языческими культами, за что и был избран епископом. В народе святого часто просили об исцелении от различных болезней.

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