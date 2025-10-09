Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов

Салат Цезарь является одним из самых известных деликатесов, которые обычно украшают праздничный стол. Большинство гурманов ориентируется на классический рецепт, но сегодня УНН предложит топ пять оригинальных вариантов приготовить это изысканное блюдо.

Салат Цезарь с курицей

Ингредиенты

2 порции;

300 г курица (филе);

100 г Пармезан;

100 г Белый хлеб;

200 г Листья салата;

50 г Руккола;

100 г Помидоры;

2 шт. Вареные яйца;

по вкусу Черный молотый перец;

по вкусу Соль;

1 ч. л. (по желанию) Соевый соус;

2 ст. л. Майонез;

1 ст. л. Французская горчица.

Приготовление

Хлеб нарезать кубиками, подсушить в духовке до золотистой корочки. Куриное филе нарезать тонко, посолить, поперчить, по желанию добавить соевый соус, обжарить до румяной корочки.

Помидоры нарезать кубиками. Листья салата и рукколу смешать с нарезанными яйцами, добавить майонез и горчицу, перемешать.

Добавить помидоры, сверху выложить курицу, посыпать тертым пармезаном. Завершить сухариками перед подачей.

Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов

Салат Цезарь с необычной заправкой

Ингредиенты

2 порции;

1/2 головки салата айсберг;

1 куриное яйцо, отварить 12 мин;

1/2 куриного филе, замариновать и обжарить;

1/2 помидора, порезать некрупными кусочками;

4 слайса бекона, обжарить;

1 ст. л. тертого пармезана для подачи;

Магическая заправка (100 г);

4 зубчика запеченного чеснока;

1 г сухого чеснока;

14 г грецкого ореха;

75 г молока;

10 г сметаны 15%;

10 г майонеза 72%;

5 г тертого пармезана;

2 капли вустерского соуса.

Приготовление

Для заправки в блендере/кофемолке перебить до однородности все ингредиенты.

Выложить остальные ингредиенты на порционные тарелки, сверху полить заправкой (50 г на порцию).

Легкий салат Цезарь с лососем

Ингредиенты

2 порции;

200 г листьев салата;

3 яйца (куриные/перепелиные);

150 г лосося слабосоленого;

100 г твердого сыра;

3 помидора черри;

3 ломтика хлеба;

200 г сырного соуса.

Приготовление

Для начала поставить варить яйца. Нарезать хлеб на небольшие квадратики и закинуть их в духовку на 200° на 5-10 мин. Также нарезать лосось, помидоры, листья салата, яйца, добавить сырного соуса и перемешать.

При подаче украсить натертым твердым сыром и хлебными сухарями, по желанию добавить маслины.

Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина

Салат Цезарь с беконом

Ингредиенты

1 уп. салатные листья или айсберг;

4 шт. яйца перепелиные (или 2 обычных);

1 уп. бекон;

6-8 шт. помидоры черри;

2 ломтика хлеба или обычные сухари;

60 г пармезан;

Соус;

2 ст. л. йогурт;

1 ст. л. сливки;

1 зубчик чеснок;

по вкусу соль, специи;

Приготовление

Порезать и поджарить бекон. Отварить и нарезать яйца. Нарезать черри.

Если делать сухари домашние: порезать на небольшие кубики добавить 2 ст.л. масла, соль, можно специи (у меня чеснок, копченая паприка). Выложить на сковороду и помешивая обжарить до румяности. (7-10 минут)

Соус: смешать ингредиенты для соуса до однородности. Выложить на тарелку листья салата, жареный бекон, черри, яйца и поливаем соусом. Добавить сухари и посыпать мелко натертым сыром.

Салат Цезарь с креветками

Ингредиенты

300 г вареных креветок (очистить);

150 г салата айсберг (или ромен);

3 ломтика белого хлеба для крутонов;

1 ст. л. тертого сыра пармезан;

Горсть помидоров черри;

1 зубчик чеснока;

3 ст. л. готового соуса Цезарь.

Приготовление

Срезать с ломтиков хлеба корочку, сбрызнуть маслом и отправить в духовку минут на 10. К готовому соусу добавить пармезан и выдавить зубчик чеснока. Очистить креветки.

Собрать салат. Листья айсберга крупно порвать, выложить в салатник, полить половиной соуса, выложить креветки, половинки черри, и крутоны. Полить оставшимся соусом и присыпать пармезаном.

Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная