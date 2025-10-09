Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів

Салат Цезар є одним з найвідоміших делікатесів, які зазвичай прикрашають святковий стіл. Більшість гурманів орієнтується на класичний рецепт, але сьогодні УНН запропонує топ п’ять оригінальних варіантів приготувати цю вишукану страву.

Салат Цезар з куркою

Інгредієнти

2 порції;

300 г курка (філе);

100 г Пармезан;

100 г Білий хліб;

200 г Листя салату;

50 г Рукола;

100 г Помідори;

2 шт. Варені яйця;

за смаком Чорний мелений перець;

за смаком Сіль;

1 ч. л. (за бажанням) Соєвий соус;

2 ст. л. Майонез;

1 ст. л. Французька гірчиця.

Приготування

Хліб нарізати кубиками, підсушити у духовці до золотистої скоринки. Куряче філе нарізати тонко, посолити, поперчити, за бажанням додати соєвий соус, обсмажити до рум’яної скоринки.

Помідори нарізати кубиками. Листя салату та руколу змішати з нарізаними яйцями, додати майонез і гірчицю, перемішати.

Додати помідори, зверху викласти курку, посипати тертим пармезаном. Завершити сухариками перед подачею.

Салат Цезар з незвичною заправкою

Інгредієнти

2 порції;

1/2 головки салату айсберг;

1 куряче яйце, відварити 12 хв;

1/2 курячого філе, замаринувати та обсмажити;

1/2 помідора, порізати недрібними шматочками;

4 слайса бекону, обсмажити;

1 ст. л. тертого пармезану для подачі;

Магічна заправка (100 г);

4 зубчики запеченого часнику;

1 г сухого часнику;

14 г волоського горіха;

75 г молока;

10 г сметани 15%;

10 г майонезу 72%;

5 г тертого пармезану;

2 краплі вустерського соусу.

Приготування

Для заправки в блендері/кавомолці перебити до однорідності всі інгредієнти.

Викласти решту інгредієнтів на порційні тарілки, зверху полити заправкою (50 г на порцію).

Легкий салат Цезар з лососем

Інгредієнти

2 порції;

200 г листя салату;

3 яйця (курячі/ перепелині);

150 г лосося слабосоленого;

100 г твердого сиру;

3 помідори чери;

3 скибочки хліба;

200 г сирного соуса.

Приготування

Для початку поставити варити яйця. Нарізати хліб на невеликі квадратики та закинути їх у духовку на 200° на 5-10 хв. Також нарізати лосось, помідори, листя салату, яйця, додати сирного соуса та перемішати.

При подачі прикрасити натертим твердим сиром та хлібними сухарями, за бажанням додати маслини.

Салат Цезар з беконом

Інгредієнти

1 уп. салатне листя чи айсберг;

4 шт. яйця перепилині (або 2 звичайних);

1 уп. бекон;

6-8 шт. помідори черрі;

2 скибочки хліба або звичайні сухарі;

60 г пармезан;

Соус;

2 ст. л. йогурт;

1 ст. л. вершки;

1 зубчик часник;

за смаком сіль, спеції;

Приготування

Порізати і підсмажити бекон. Відварити і нарізати яйця. Нарізати черрі.

Якщо робити сухарі домашні: порізати на невеличкі кубики додати 2 ст.л. олії, сіль, можна спеції (в мене часник, копчена паприка). Викласти на пательню і помішуючи обсмажити до рум'яності. (7-10 хвилин)

Соус: змішати інгредієнти для соусу до однорідності.Викласти на тарілку листя салату, смажений бекон, черрі, яйця і поливаємо соусом. Додати сухарі і посипати дрібно натертим сиром.

Салат Цезар з креветками

Інгредієнти

300 г варених креветок (очистити);

150 г салату айсберг (або ромен);

3 скибки білого хліба для крутонів;

1 ст. л. тертого сиру пармезан;

Жменя помідорів чері;

1 зубчик часнику;

3 ст. л. готового соусу Цезар.

Приготування

Зрізати зі скибок хліба скоринку, зкропити олією і відправити в духовку хвилин на 10. До готового соусу додати пармезан і вичавити зубчик часнику. Очистити креветки.

Зібрати салат. Листя айсберга крупно порвати, викласти в салатник, полити половиною соусу, викласти креветки, половинки чері, і крутони. Полити рештою соусу і притрусити пармезаном.

