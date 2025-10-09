$41.400.09
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів

Київ • УНН

 • 5062 перегляди

УНН запропонував п'ять оригінальних варіантів приготування салату Цезар, включно з рецептами з куркою, незвичайною заправкою, лососем, беконом та креветками. Кожен рецепт містить детальний список інгредієнтів та покрокову інструкцію.

Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів

Салат Цезар є одним з найвідоміших делікатесів, які зазвичай прикрашають святковий стіл. Більшість гурманів орієнтується на класичний рецепт, але сьогодні УНН запропонує топ п’ять оригінальних варіантів приготувати цю вишукану страву.

Салат Цезар з куркою

Інгредієнти

  • 2 порції;
    • 300 г курка (філе);
      • 100 г Пармезан;
        • 100 г Білий хліб;
          • 200 г Листя салату;
            • 50 г Рукола;
              • 100 г Помідори;
                • 2 шт. Варені яйця;
                  • за смаком Чорний мелений перець;
                    • за смаком Сіль;
                      • 1 ч. л. (за бажанням) Соєвий соус;
                        • 2 ст. л. Майонез;
                          • 1 ст. л. Французька гірчиця.

                            Приготування

                            Хліб нарізати кубиками, підсушити у духовці до золотистої скоринки. Куряче філе нарізати тонко, посолити, поперчити, за бажанням додати соєвий соус, обсмажити до рум’яної скоринки.

                            Помідори нарізати кубиками. Листя салату та руколу змішати з нарізаними яйцями, додати майонез і гірчицю, перемішати.

                            Додати помідори, зверху викласти курку, посипати тертим пармезаном. Завершити сухариками перед подачею.

                            Салат Цезар з незвичною заправкою

                            Інгредієнти

                            • 2 порції;
                              • 1/2 головки салату айсберг;
                                • 1 куряче яйце, відварити 12 хв;
                                  • 1/2 курячого філе, замаринувати та обсмажити;
                                    • 1/2 помідора, порізати недрібними шматочками;
                                      • 4 слайса бекону, обсмажити;
                                        • 1 ст. л. тертого пармезану для подачі;
                                          • Магічна заправка (100 г);
                                            • 4 зубчики запеченого часнику;
                                              • 1 г сухого часнику;
                                                • 14 г волоського горіха;
                                                  • 75 г молока;
                                                    • 10 г сметани 15%;
                                                      • 10 г майонезу 72%;
                                                        • 5 г тертого пармезану;
                                                          • 2 краплі вустерського соусу.

                                                            Приготування

                                                            Для заправки в блендері/кавомолці перебити до однорідності всі інгредієнти.

                                                            Викласти решту інгредієнтів на порційні тарілки, зверху полити заправкою (50 г на порцію).

                                                            Легкий салат Цезар з лососем

                                                            Інгредієнти

                                                            • 2 порції;
                                                              • 200 г листя салату;
                                                                • 3 яйця (курячі/ перепелині);
                                                                  • 150 г лосося слабосоленого;
                                                                    • 100 г твердого сиру;
                                                                      • 3 помідори чери;
                                                                        • 3 скибочки хліба;
                                                                          • 200 г сирного соуса.

                                                                            Приготування

                                                                            Для початку поставити варити яйця. Нарізати хліб на невеликі квадратики та закинути їх у духовку на 200° на 5-10 хв. Також нарізати лосось, помідори, листя салату, яйця, додати сирного соуса та перемішати.

                                                                            При подачі прикрасити натертим твердим сиром та хлібними сухарями, за бажанням додати маслини.

                                                                            Салат Цезар з беконом

                                                                            Інгредієнти

                                                                            • 1 уп. салатне листя чи айсберг;
                                                                              • 4 шт. яйця перепилині (або 2 звичайних);
                                                                                • 1 уп. бекон;
                                                                                  • 6-8 шт. помідори черрі;
                                                                                    • 2 скибочки хліба або звичайні сухарі;
                                                                                      • 60 г пармезан;
                                                                                        • Соус;
                                                                                          • 2 ст. л. йогурт;
                                                                                            • 1 ст. л. вершки;
                                                                                              • 1 зубчик часник;
                                                                                                • за смаком сіль, спеції;

                                                                                                  Приготування

                                                                                                  Порізати і підсмажити бекон. Відварити і нарізати яйця. Нарізати черрі.

                                                                                                  Якщо робити сухарі домашні: порізати на невеличкі кубики додати 2 ст.л. олії, сіль, можна спеції (в мене часник, копчена паприка). Викласти на пательню і помішуючи обсмажити до рум'яності. (7-10 хвилин)

                                                                                                  Соус: змішати інгредієнти для соусу до однорідності.Викласти на тарілку листя салату, смажений бекон, черрі, яйця і поливаємо соусом. Додати сухарі і посипати дрібно натертим сиром.

                                                                                                  Салат Цезар з креветками

                                                                                                  Інгредієнти

                                                                                                  • 300 г варених креветок (очистити);
                                                                                                    • 150 г салату айсберг (або ромен);
                                                                                                      • 3 скибки білого хліба для крутонів;
                                                                                                        • 1 ст. л. тертого сиру пармезан;
                                                                                                          • Жменя помідорів чері;
                                                                                                            • 1 зубчик часнику;
                                                                                                              • 3 ст. л. готового соусу Цезар.

                                                                                                                Приготування

                                                                                                                Зрізати зі скибок хліба скоринку, зкропити олією і відправити в духовку хвилин на 10. До готового соусу додати пармезан і вичавити зубчик часнику. Очистити креветки.

                                                                                                                Зібрати салат. Листя айсберга крупно порвати, викласти в салатник, полити половиною соусу, викласти креветки, половинки чері, і крутони. Полити рештою соусу і притрусити пармезаном.

