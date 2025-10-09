Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
УНН запропонував п'ять оригінальних варіантів приготування салату Цезар, включно з рецептами з куркою, незвичайною заправкою, лососем, беконом та креветками. Кожен рецепт містить детальний список інгредієнтів та покрокову інструкцію.
Салат Цезар є одним з найвідоміших делікатесів, які зазвичай прикрашають святковий стіл. Більшість гурманів орієнтується на класичний рецепт, але сьогодні УНН запропонує топ п’ять оригінальних варіантів приготувати цю вишукану страву.
Салат Цезар з куркою
Інгредієнти
- 2 порції;
- 300 г курка (філе);
- 100 г Пармезан;
- 100 г Білий хліб;
- 200 г Листя салату;
- 50 г Рукола;
- 100 г Помідори;
- 2 шт. Варені яйця;
- за смаком Чорний мелений перець;
- за смаком Сіль;
- 1 ч. л. (за бажанням) Соєвий соус;
- 2 ст. л. Майонез;
- 1 ст. л. Французька гірчиця.
Приготування
Хліб нарізати кубиками, підсушити у духовці до золотистої скоринки. Куряче філе нарізати тонко, посолити, поперчити, за бажанням додати соєвий соус, обсмажити до рум’яної скоринки.
Помідори нарізати кубиками. Листя салату та руколу змішати з нарізаними яйцями, додати майонез і гірчицю, перемішати.
Додати помідори, зверху викласти курку, посипати тертим пармезаном. Завершити сухариками перед подачею.
Салат Цезар з незвичною заправкою
Інгредієнти
- 2 порції;
- 1/2 головки салату айсберг;
- 1 куряче яйце, відварити 12 хв;
- 1/2 курячого філе, замаринувати та обсмажити;
- 1/2 помідора, порізати недрібними шматочками;
- 4 слайса бекону, обсмажити;
- 1 ст. л. тертого пармезану для подачі;
- Магічна заправка (100 г);
- 4 зубчики запеченого часнику;
- 1 г сухого часнику;
- 14 г волоського горіха;
- 75 г молока;
- 10 г сметани 15%;
- 10 г майонезу 72%;
- 5 г тертого пармезану;
- 2 краплі вустерського соусу.
Приготування
Для заправки в блендері/кавомолці перебити до однорідності всі інгредієнти.
Викласти решту інгредієнтів на порційні тарілки, зверху полити заправкою (50 г на порцію).
Легкий салат Цезар з лососем
Інгредієнти
- 2 порції;
- 200 г листя салату;
- 3 яйця (курячі/ перепелині);
- 150 г лосося слабосоленого;
- 100 г твердого сиру;
- 3 помідори чери;
- 3 скибочки хліба;
- 200 г сирного соуса.
Приготування
Для початку поставити варити яйця. Нарізати хліб на невеликі квадратики та закинути їх у духовку на 200° на 5-10 хв. Також нарізати лосось, помідори, листя салату, яйця, додати сирного соуса та перемішати.
При подачі прикрасити натертим твердим сиром та хлібними сухарями, за бажанням додати маслини.
Салат Цезар з беконом
Інгредієнти
- 1 уп. салатне листя чи айсберг;
- 4 шт. яйця перепилині (або 2 звичайних);
- 1 уп. бекон;
- 6-8 шт. помідори черрі;
- 2 скибочки хліба або звичайні сухарі;
- 60 г пармезан;
- Соус;
- 2 ст. л. йогурт;
- 1 ст. л. вершки;
- 1 зубчик часник;
- за смаком сіль, спеції;
Приготування
Порізати і підсмажити бекон. Відварити і нарізати яйця. Нарізати черрі.
Якщо робити сухарі домашні: порізати на невеличкі кубики додати 2 ст.л. олії, сіль, можна спеції (в мене часник, копчена паприка). Викласти на пательню і помішуючи обсмажити до рум'яності. (7-10 хвилин)
Соус: змішати інгредієнти для соусу до однорідності.Викласти на тарілку листя салату, смажений бекон, черрі, яйця і поливаємо соусом. Додати сухарі і посипати дрібно натертим сиром.
Салат Цезар з креветками
Інгредієнти
- 300 г варених креветок (очистити);
- 150 г салату айсберг (або ромен);
- 3 скибки білого хліба для крутонів;
- 1 ст. л. тертого сиру пармезан;
- Жменя помідорів чері;
- 1 зубчик часнику;
- 3 ст. л. готового соусу Цезар.
Приготування
Зрізати зі скибок хліба скоринку, зкропити олією і відправити в духовку хвилин на 10. До готового соусу додати пармезан і вичавити зубчик часнику. Очистити креветки.
Зібрати салат. Листя айсберга крупно порвати, викласти в салатник, полити половиною соусу, викласти креветки, половинки чері, і крутони. Полити рештою соусу і притрусити пармезаном.
