Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептів

Бельгійські вафлі є однією з найвідоміших випічок у світі. Хрусткі ззовні та м’які всередині, вони стали популярними серед мешканців різних країн, вийшовши далеко за межі своєї батьківщини. Сьогодні УНН розповість про п’ять оригінальних рецептів бельгійських вафель, які стануть прикрасою будь-якого столу.

Бельгійські вафлі з картоплі

Інгредієнти:

4 шт. картоплини (570 г)

1 шт. цибуля

1 шт. яйце

1 ст. л. картопляного крохмалю

3 ст. л. борошна

1 ст. л. сметани

2 ст. л. тертого твердого сиру

за смаком Сіль, перець, сухі трави

Приготування:

1. Картоплю почистити, нетерти на тертку. Картоплю відтиснути від вологи, викласти в миску, додати натерту цибулину, яйце, перемішати

2. Посолити, поперчити, додати решту інгредієнтів і добре перемішати. Картопляне тісто готове.

3. Розігріти вафельницю, викласти по 1,5 ст. л. тіста, готувати 5-6 хв. Готові вафлі викладати на решітку.

Хрусткі бельгійські вафлі

Інгредієнти:

5 яєць

130 г цукру

16 г ванільного цукру

200 г розтопленого масла

250 г борошна

Білковозаварний крем:

150 г білка

260 г цукру

3 столові ложки лимонного соку

1 столова ложка води

1 чайна ложка оцту

Приготування:

1. Яйця збити з цукром і ванільним цукром, додати розтоплене масло, борошно. Випікати в вафельниці, гарячі скрутити трубочкою.

2. Робимо крем. Білки збити з 25 г цукру, до решта цукру додати воду і лимонний сік, варити до температури 118°-120°.

3. До білків влити гарячий сироп і збити поки крем не почне намотуватись на вінчик. Наповнюємо вафельні трубочки кремом.

Морквяні бельгійські вафлі

Інгредієнти:

180 г морква

100 г цукру (додала 3 ст. л.)

50 г вершкове масло

150 г борошно

2 яйця

5 г розпушувач

200 г сметана

щіпка сіль

за смаком кориця, імбир

Приготування:

1. Моркву почистити, натерти на дрібну тертку. Додати сіль, цукор, корицю, яйця, ретельно перемішати.

2. Всипати борошно та поступово додавати сметану (мені вистачило 5 столових ложок) Останнім влити розтоплене масло, перемішати.

3. Викладати по 1-2 столовій ложці тіста у вафельницю. Випікати 5-7 хвилин або до готовності.

Солені бельгійські вафлі з баклажаном і кунжутним борошном

Інгредієнти:

195 г баклажан очищений

100 г твердий сир

5 г псиліум

245 г яйця сирі

40 г оливкова олія

70 г кунжутне борошно

за смаком сіль

за смаком сушений часник

Приготування:

1. Баклажан нарізати, обсмажити на 30 г олії, дати охолонути. Збити баклажан з яйцями, сіллю та сухим часником блендером.

2. Додати кунжутне борошно, псиліум, тертий сир, перемішати. Дати постояти 10 хв.

3. Вафельницю змастити 10 г олії, викласти тісто. Готувати 3 вафлі на середній температурі до готовності.

Кабачкові бельгійські вафлі з твердим сиром

Інгредієнти:

450 г кабачки

50 г твердого сиру

1 яйце

1 ст. л. сметани

0.5 ч. л. солі

2 ст. л. рисове борошно

по 1 ч. л. сухого часнику, паприки та 0.5 ч л коріандру

кілька гілочок кропу та петрушки

Приготування:

1. Кабачки натерти на крупній терці, додати 0,5 ч л солі та перемішати і залишити на 5 хв. Натерти сир, до нього додати порізану зелень.

2. Кабачки відтиснути від зайвої рідини та теж додати до сиру. Вибити яйце, додати спеції. Додати рисове борошно і ретельно перемішати.

3. Вафельницю нагріти, змастити олією та викласти по 1 ст л з чубком тіста в кожне відділення. Випікати до золотавого кольору.

