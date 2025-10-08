$41.320.03
Ексклюзив
11:52 • 844 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11719 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14757 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15406 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16011 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19840 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18604 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17251 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61961 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55044 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Публікації
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 848 перегляди
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 11721 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрони
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептів

Київ • УНН

 • 2808 перегляди

Представлено п'ять оригінальних рецептів бельгійських вафель: з картоплі, хрусткі, морквяні, солоні з баклажаном та кунжутним борошном, а також кабачкові з твердим сиром. Ці варіанти вафель пропонують різноманітність смаків та стануть прикрасою будь-якого столу.

Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептів

Бельгійські вафлі є однією з найвідоміших випічок у світі. Хрусткі ззовні та м’які всередині, вони стали популярними серед мешканців різних країн, вийшовши далеко за межі своєї батьківщини. Сьогодні УНН розповість про п’ять оригінальних рецептів бельгійських вафель, які стануть прикрасою будь-якого столу.

Бельгійські вафлі з картоплі

Інгредієнти:

  • 4 шт. картоплини (570 г)
    • 1 шт. цибуля
      • 1 шт. яйце
        • 1 ст. л. картопляного крохмалю
          • 3 ст. л. борошна
            • 1 ст. л. сметани
              • 2 ст. л. тертого твердого сиру
                •  за смаком Сіль, перець, сухі трави

                  Приготування:

                  1. Картоплю почистити, нетерти на тертку. Картоплю відтиснути від вологи, викласти в миску, додати натерту цибулину, яйце, перемішати

                  2. Посолити, поперчити, додати решту інгредієнтів і добре перемішати. Картопляне тісто готове.

                  3. Розігріти вафельницю, викласти по 1,5 ст. л. тіста, готувати 5-6 хв. Готові вафлі викладати на решітку.

                  Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері06.10.25, 15:01 • 84324 перегляди

                  Хрусткі бельгійські вафлі

                  Інгредієнти:

                  • 5 яєць
                    • 130 г цукру
                      • 16 г ванільного цукру
                        • 200 г розтопленого масла
                          • 250 г борошна

                            Білковозаварний крем:

                            • 150 г білка
                              • 260 г цукру
                                • 3 столові ложки лимонного соку
                                  • 1 столова ложка води
                                    • 1 чайна ложка оцту

                                      Приготування:

                                      1. Яйця збити з цукром і ванільним цукром, додати розтоплене масло, борошно. Випікати в вафельниці, гарячі скрутити трубочкою.

                                      2. Робимо крем. Білки збити з 25 г цукру, до решта цукру додати воду і лимонний сік, варити до температури 118°-120°.

                                      3. До білків влити гарячий сироп і збити поки крем не почне намотуватись на вінчик. Наповнюємо вафельні трубочки кремом.

                                      Морквяні бельгійські вафлі

                                      Інгредієнти:

                                      • 180 г морква
                                        • 100 г цукру (додала 3 ст. л.)
                                          • 50 г вершкове масло
                                            • 150 г борошно
                                              • 2 яйця
                                                • 5 г розпушувач
                                                  • 200 г сметана
                                                    • щіпка сіль
                                                      • за смаком кориця, імбир

                                                        Приготування:

                                                        1. Моркву почистити, натерти на дрібну тертку. Додати сіль, цукор, корицю, яйця, ретельно перемішати.

                                                        2. Всипати борошно та поступово додавати сметану (мені вистачило 5 столових ложок) Останнім влити розтоплене масло, перемішати.

                                                        3. Викладати по 1-2 столовій ложці тіста у вафельницю. Випікати 5-7 хвилин або до готовності.

                                                        Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибна03.10.25, 17:14 • 118039 переглядiв

                                                        Солені бельгійські вафлі з баклажаном і кунжутним борошном

                                                        Інгредієнти:

                                                        • 195 г баклажан очищений
                                                          • 100 г твердий сир
                                                            • 5 г псиліум
                                                              • 245 г яйця сирі
                                                                • 40 г оливкова олія
                                                                  • 70 г кунжутне борошно
                                                                    • за смаком сіль
                                                                      • за смаком сушений часник

                                                                        Приготування:

                                                                        1. Баклажан нарізати, обсмажити на 30 г олії, дати охолонути. Збити баклажан з яйцями, сіллю та сухим часником блендером.

                                                                        2. Додати кунжутне борошно, псиліум, тертий сир, перемішати. Дати постояти 10 хв.

                                                                        3. Вафельницю змастити 10 г олії, викласти тісто. Готувати 3 вафлі на середній температурі до готовності.

                                                                        Кабачкові бельгійські вафлі з твердим сиром

                                                                        Інгредієнти:

                                                                        • 450 г кабачки
                                                                          • 50 г твердого сиру
                                                                            • 1 яйце
                                                                              • 1 ст. л. сметани
                                                                                • 0.5 ч. л. солі
                                                                                  • 2 ст. л. рисове борошно
                                                                                    • по 1 ч. л. сухого часнику, паприки та 0.5 ч л коріандру
                                                                                      • кілька гілочок кропу та петрушки

                                                                                        Приготування:

                                                                                        1. Кабачки натерти на крупній терці, додати 0,5 ч л солі та перемішати і залишити на 5 хв. Натерти сир, до нього додати порізану зелень.

                                                                                        2. Кабачки відтиснути від зайвої рідини та теж додати до сиру. Вибити яйце, додати спеції. Додати рисове борошно і ретельно перемішати.

                                                                                        3. Вафельницю нагріти, змастити олією та викласти по 1 ст л з чубком тіста в кожне відділення. Випікати до золотавого кольору.

                                                                                        День оселедця: п'ять апетитних рибних страв02.10.25, 14:55 • 55518 переглядiв

                                                                                        Павло Зінченко

