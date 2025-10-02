$41.220.08
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 18896 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 21450 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 20796 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 34492 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 18808 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 20739 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37602 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55013 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30510 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
День оселедця: п'ять апетитних рибних страв

Київ • УНН

 • 1982 перегляди

Українці можуть долучитися до святкування, приготувавши п'ять оригінальних рецептів з оселедцем, серед яких форшмак, салат "Оселедець під шубою" та канапки з буряковим хумусом.

День оселедця: п'ять апетитних рибних страв

Сьогодні, 2 жовтня, Фінляндія відзначає день оселедця. Українці також можуть доєднатися до святкування, відваривши запашну картопельку з оселедцем, або приготувати ці п'ять рецептів, які підготував для вас УНН.

Форшмак (класичний єврейський рецепт)

Інгредієнти:

  • оселедець солоний - 2 філе;
    • цибуля - 1 шт;
      • яблуко кисло-солодке - 1 шт;
        • яйця варені - 2 шт;
          • хліб білий - 2 скибки (замочені в молоці або воді);
            • вершкове масло - 50 гр;
              • сіль, перець - за смаком.

                Спосіб приготування

                Оселедець очистіть від кісток і шкіри. Цибулю ошпарте окропом, щоб зняти гіркоту. Яблуко очистіть і наріжте шматочками. Хліб відтисніть від рідини. Пропустіть усі інгредієнти через м’ясорубку або подрібніть у блендері до пастоподібної консистенції.

                Додайте розм’якшене масло, сіль і перець, перемішайте. Викладіть у посуд і охолодіть у холодильнику 1–2 години. Подавайте з чорним хлібом чи крекерами.

                Салат "Оселедець під шубою"

                Інгредієнти (на 6 порцій):

                • оселедець філе - 2 шт;
                  • буряк варений - 3 шт;
                    • картопля варена - 3 шт;
                      • морква варена - 2 шт;
                        • яйця варені - 3 шт;
                          • цибуля - 1 шт;
                            • майонез - 200 гр;
                              • сіль, перець - за смаком.

                                Спосіб приготування:

                                Оселедець наріжте кубиками, цибулю - дрібно. Овочі та яйця натріть на тертці окремо. На тарілку викладайте шарами: оселедець + цибуля, картопля + майонез, морква + майонез, яйця + майонез, буряк + майонез.

                                Зверху вирівняйте шар буряка, прикрасьте зеленню чи вареним жовтком. Залиште в холодильнику мінімум на 3–4 години для просочення.

                                Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу07.08.25, 14:02 • 281332 перегляди

                                Оселедець по-скандинавськи (маринований у гірчичному соусі)

                                Інгредієнти:

                                • оселедець слабосолоний - 2 філе;
                                  • гірчиця діжонська - 2 ст. л;
                                    • мед - 1 ст. л;
                                      • оцет яблучний - 1 ст. л;
                                        • олія (краще ріпакова чи соняшникова) - 50 мл;
                                          • кріп свіжий – пучок;
                                            • цибуля червона - 1 шт.

                                              Спосіб приготування:

                                              Оселедець наріжте шматочками. Змішайте соус: гірчиця + мед + оцет + олія. Додайте дрібно нарізаний кріп. Викладіть оселедець шарами з кільцями цибулі, поливаючи соусом. Накрийте й залиште в холодильнику на 12 годин. Подайте з житнім хлібом чи відварною картоплею.

                                              Готується просто, смакує як в ресторані: три рецепти пасти з тунцем26.05.25, 16:47 • 3747 переглядiв

                                              Салат з оселедцем і картоплею по-німецьки

                                              Інгредієнти:

                                              • оселедець філе - 2 шт;
                                                • картопля молода варена - 5–6 шт;
                                                  • яблуко зелене - 1 шт;
                                                    • маринований огірок - 2 шт;
                                                      • цибуля - 1 шт;
                                                        • сметана - 150 гр;
                                                          • гірчиця - 1 ч. л;
                                                            • зелень (кріп, петрушка) - за смаком;
                                                              • сіль, перець - за смаком.

                                                                Спосіб приготування:

                                                                Картоплю наріжте кружечками, оселедець - шматочками. Яблуко, огірки та цибулю наріжте кубиками. Змішайте сметану з гірчицею, посоліть і поперчіть. У глибокій мисці з’єднайте всі інгредієнти, заправте соусом. Перед подачею посипте зеленню.

                                                                Канапки з оселедцем та буряковим хумусом

                                                                Інгредієнти (на 6 канапок):

                                                                • хліб житній або багет - 6 скибок;
                                                                  • оселедець слабосолений - 1 філе;
                                                                    • буряк печений - 1 шт;
                                                                      • нут варений -200 гр;
                                                                        • оливкова олія - 2 ст. л;
                                                                          • лимонний сік - 1 ст. л;
                                                                            • часник - 1 зубчик;
                                                                              • сіль, перець - за смаком;
                                                                                • зелень - для прикраси.

                                                                                  Спосіб приготування:

                                                                                  Приготуйте буряковий хумус: буряк + нут + часник + олія + лимонний сік + спеції перебийте в блендері до кремової маси. Хліб підсушіть у тостері або на сухій сковороді. Намажте на кожен шматок шар бурякового хумусу. Зверху викладіть шматочок оселедця. Прикрасьте зеленню й подавайте як закуску.

                                                                                  Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів22.08.25, 18:31 • 53180 переглядiв

                                                                                  Альона Уткіна

