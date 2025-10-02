День оселедця: п'ять апетитних рибних страв
Київ • УНН
Українці можуть долучитися до святкування, приготувавши п'ять оригінальних рецептів з оселедцем, серед яких форшмак, салат "Оселедець під шубою" та канапки з буряковим хумусом.
Сьогодні, 2 жовтня, Фінляндія відзначає день оселедця. Українці також можуть доєднатися до святкування, відваривши запашну картопельку з оселедцем, або приготувати ці п'ять рецептів, які підготував для вас УНН.
Форшмак (класичний єврейський рецепт)
Інгредієнти:
- оселедець солоний - 2 філе;
- цибуля - 1 шт;
- яблуко кисло-солодке - 1 шт;
- яйця варені - 2 шт;
- хліб білий - 2 скибки (замочені в молоці або воді);
- вершкове масло - 50 гр;
- сіль, перець - за смаком.
Спосіб приготування
Оселедець очистіть від кісток і шкіри. Цибулю ошпарте окропом, щоб зняти гіркоту. Яблуко очистіть і наріжте шматочками. Хліб відтисніть від рідини. Пропустіть усі інгредієнти через м’ясорубку або подрібніть у блендері до пастоподібної консистенції.
Додайте розм’якшене масло, сіль і перець, перемішайте. Викладіть у посуд і охолодіть у холодильнику 1–2 години. Подавайте з чорним хлібом чи крекерами.
Салат "Оселедець під шубою"
Інгредієнти (на 6 порцій):
- оселедець філе - 2 шт;
- буряк варений - 3 шт;
- картопля варена - 3 шт;
- морква варена - 2 шт;
- яйця варені - 3 шт;
- цибуля - 1 шт;
- майонез - 200 гр;
- сіль, перець - за смаком.
Спосіб приготування:
Оселедець наріжте кубиками, цибулю - дрібно. Овочі та яйця натріть на тертці окремо. На тарілку викладайте шарами: оселедець + цибуля, картопля + майонез, морква + майонез, яйця + майонез, буряк + майонез.
Зверху вирівняйте шар буряка, прикрасьте зеленню чи вареним жовтком. Залиште в холодильнику мінімум на 3–4 години для просочення.
Оселедець по-скандинавськи (маринований у гірчичному соусі)
Інгредієнти:
- оселедець слабосолоний - 2 філе;
- гірчиця діжонська - 2 ст. л;
- мед - 1 ст. л;
- оцет яблучний - 1 ст. л;
- олія (краще ріпакова чи соняшникова) - 50 мл;
- кріп свіжий – пучок;
- цибуля червона - 1 шт.
Спосіб приготування:
Оселедець наріжте шматочками. Змішайте соус: гірчиця + мед + оцет + олія. Додайте дрібно нарізаний кріп. Викладіть оселедець шарами з кільцями цибулі, поливаючи соусом. Накрийте й залиште в холодильнику на 12 годин. Подайте з житнім хлібом чи відварною картоплею.
Салат з оселедцем і картоплею по-німецьки
Інгредієнти:
- оселедець філе - 2 шт;
- картопля молода варена - 5–6 шт;
- яблуко зелене - 1 шт;
- маринований огірок - 2 шт;
- цибуля - 1 шт;
- сметана - 150 гр;
- гірчиця - 1 ч. л;
- зелень (кріп, петрушка) - за смаком;
- сіль, перець - за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю наріжте кружечками, оселедець - шматочками. Яблуко, огірки та цибулю наріжте кубиками. Змішайте сметану з гірчицею, посоліть і поперчіть. У глибокій мисці з’єднайте всі інгредієнти, заправте соусом. Перед подачею посипте зеленню.
Канапки з оселедцем та буряковим хумусом
Інгредієнти (на 6 канапок):
- хліб житній або багет - 6 скибок;
- оселедець слабосолений - 1 філе;
- буряк печений - 1 шт;
- нут варений -200 гр;
- оливкова олія - 2 ст. л;
- лимонний сік - 1 ст. л;
- часник - 1 зубчик;
- сіль, перець - за смаком;
- зелень - для прикраси.
Спосіб приготування:
Приготуйте буряковий хумус: буряк + нут + часник + олія + лимонний сік + спеції перебийте в блендері до кремової маси. Хліб підсушіть у тостері або на сухій сковороді. Намажте на кожен шматок шар бурякового хумусу. Зверху викладіть шматочок оселедця. Прикрасьте зеленню й подавайте як закуску.
