День сельди: пять аппетитных рыбных блюд
Киев • УНН
Украинцы могут присоединиться к празднованию, приготовив пять оригинальных рецептов с сельдью, среди которых форшмак, салат "Сельдь под шубой" и бутерброды со свекольным хумусом.
Сегодня, 2 октября, Финляндия отмечает день сельди. Украинцы также могут присоединиться к празднованию, отварив ароматную картошечку с сельдью, или приготовить эти пять рецептов, которые подготовил для вас УНН.
Форшмак (классический еврейский рецепт)
Ингредиенты:
- сельдь соленая - 2 филе;
- лук - 1 шт;
- яблоко кисло-сладкое - 1 шт;
- яйца вареные - 2 шт;
- хлеб белый - 2 ломтика (замоченные в молоке или воде);
- сливочное масло - 50 гр;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Сельдь очистите от костей и кожи. Лук ошпарьте кипятком, чтобы снять горечь. Яблоко очистите и нарежьте кусочками. Хлеб отожмите от жидкости. Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до пастообразной консистенции.
Добавьте размягченное масло, соль и перец, перемешайте. Выложите в посуду и охладите в холодильнике 1–2 часа. Подавайте с черным хлебом или крекерами.
Салат "Сельдь под шубой"
Ингредиенты (на 6 порций):
- сельдь филе - 2 шт;
- свекла вареная - 3 шт;
- картофель вареный - 3 шт;
- морковь вареная - 2 шт;
- яйца вареные - 3 шт;
- лук - 1 шт;
- майонез - 200 гр;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления:
Сельдь нарежьте кубиками, лук - мелко. Овощи и яйца натрите на терке отдельно. На тарелку выкладывайте слоями: сельдь + лук, картофель + майонез, морковь + майонез, яйца + майонез, свекла + майонез.
Сверху выровняйте слой свеклы, украсьте зеленью или вареным желтком. Оставьте в холодильнике минимум на 3–4 часа для пропитки.
Сельдь по-скандинавски (маринованная в горчичном соусе)
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая - 2 филе;
- горчица дижонская - 2 ст. л;
- мед - 1 ст. л;
- уксус яблочный - 1 ст. л;
- масло (лучше рапсовое или подсолнечное) - 50 мл;
- укроп свежий – пучок;
- лук красный - 1 шт.
Способ приготовления:
Сельдь нарежьте кусочками. Смешайте соус: горчица + мед + уксус + масло. Добавьте мелко нарезанный укроп. Выложите сельдь слоями с кольцами лука, поливая соусом. Накройте и оставьте в холодильнике на 12 часов. Подайте с ржаным хлебом или отварным картофелем.
Салат с сельдью и картофелем по-немецки
Ингредиенты:
- сельдь филе - 2 шт;
- картофель молодой вареный - 5–6 шт;
- яблоко зеленое - 1 шт;
- маринованный огурец - 2 шт;
- лук - 1 шт;
- сметана - 150 гр;
- горчица - 1 ч. л;
- зелень (укроп, петрушка) - по вкусу;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель нарежьте кружочками, сельдь - кусочками. Яблоко, огурцы и лук нарежьте кубиками. Смешайте сметану с горчицей, посолите и поперчите. В глубокой миске соедините все ингредиенты, заправьте соусом. Перед подачей посыпьте зеленью.
Канапе с сельдью и свекольным хумусом
Ингредиенты (на 6 канапе):
- хлеб ржаной или багет - 6 ломтиков;
- сельдь слабосоленая - 1 филе;
- свекла печеная - 1 шт;
- нут вареный -200 гр;
- оливковое масло - 2 ст. л;
- лимонный сок - 1 ст. л;
- чеснок - 1 зубчик;
- соль, перец - по вкусу;
- зелень - для украшения.
Способ приготовления:
Приготовьте свекольный хумус: свекла + нут + чеснок + масло + лимонный сок + специи перебейте в блендере до кремовой массы. Хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде. Намажьте на каждый кусок слой свекольного хумуса. Сверху выложите кусочек сельди. Украсьте зеленью и подавайте как закуску.
