09:13 • 10034 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 18895 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 21449 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 20795 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 34489 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 18806 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 20738 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 37600 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 55010 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30510 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
День сельди: пять аппетитных рыбных блюд

Киев • УНН

 • 1970 просмотра

Украинцы могут присоединиться к празднованию, приготовив пять оригинальных рецептов с сельдью, среди которых форшмак, салат "Сельдь под шубой" и бутерброды со свекольным хумусом.

День сельди: пять аппетитных рыбных блюд

Сегодня, 2 октября, Финляндия отмечает день сельди. Украинцы также могут присоединиться к празднованию, отварив ароматную картошечку с сельдью, или приготовить эти пять рецептов, которые подготовил для вас УНН.

Форшмак (классический еврейский рецепт)

Ингредиенты:

  • сельдь соленая - 2 филе;
    • лук - 1 шт;
      • яблоко кисло-сладкое - 1 шт;
        • яйца вареные - 2 шт;
          • хлеб белый - 2 ломтика (замоченные в молоке или воде);
            • сливочное масло - 50 гр;
              • соль, перец - по вкусу.

                Способ приготовления

                Сельдь очистите от костей и кожи. Лук ошпарьте кипятком, чтобы снять горечь. Яблоко очистите и нарежьте кусочками. Хлеб отожмите от жидкости. Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до пастообразной консистенции.

                Добавьте размягченное масло, соль и перец, перемешайте. Выложите в посуду и охладите в холодильнике 1–2 часа. Подавайте с черным хлебом или крекерами.

                Салат "Сельдь под шубой"

                Ингредиенты (на 6 порций):

                • сельдь филе - 2 шт;
                  • свекла вареная - 3 шт;
                    • картофель вареный - 3 шт;
                      • морковь вареная - 2 шт;
                        • яйца вареные - 3 шт;
                          • лук - 1 шт;
                            • майонез - 200 гр;
                              • соль, перец - по вкусу.

                                Способ приготовления:

                                Сельдь нарежьте кубиками, лук - мелко. Овощи и яйца натрите на терке отдельно. На тарелку выкладывайте слоями: сельдь + лук, картофель + майонез, морковь + майонез, яйца + майонез, свекла + майонез.

                                Сверху выровняйте слой свеклы, украсьте зеленью или вареным желтком. Оставьте в холодильнике минимум на 3–4 часа для пропитки.

                                Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира07.08.25, 14:02 • 281332 просмотра

                                Сельдь по-скандинавски (маринованная в горчичном соусе)

                                Ингредиенты:

                                • сельдь слабосоленая - 2 филе;
                                  • горчица дижонская - 2 ст. л;
                                    • мед - 1 ст. л;
                                      • уксус яблочный - 1 ст. л;
                                        • масло (лучше рапсовое или подсолнечное) - 50 мл;
                                          • укроп свежий – пучок;
                                            • лук красный - 1 шт.

                                              Способ приготовления:

                                              Сельдь нарежьте кусочками. Смешайте соус: горчица + мед + уксус + масло. Добавьте мелко нарезанный укроп. Выложите сельдь слоями с кольцами лука, поливая соусом. Накройте и оставьте в холодильнике на 12 часов. Подайте с ржаным хлебом или отварным картофелем.

                                              Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом26.05.25, 16:47 • 3747 просмотров

                                              Салат с сельдью и картофелем по-немецки

                                              Ингредиенты:

                                              • сельдь филе - 2 шт;
                                                • картофель молодой вареный - 5–6 шт;
                                                  • яблоко зеленое - 1 шт;
                                                    • маринованный огурец - 2 шт;
                                                      • лук - 1 шт;
                                                        • сметана - 150 гр;
                                                          • горчица - 1 ч. л;
                                                            • зелень (укроп, петрушка) - по вкусу;
                                                              • соль, перец - по вкусу.

                                                                Способ приготовления:

                                                                Картофель нарежьте кружочками, сельдь - кусочками. Яблоко, огурцы и лук нарежьте кубиками. Смешайте сметану с горчицей, посолите и поперчите. В глубокой миске соедините все ингредиенты, заправьте соусом. Перед подачей посыпьте зеленью.

                                                                Канапе с сельдью и свекольным хумусом

                                                                Ингредиенты (на 6 канапе):

                                                                • хлеб ржаной или багет - 6 ломтиков;
                                                                  • сельдь слабосоленая - 1 филе;
                                                                    • свекла печеная - 1 шт;
                                                                      • нут вареный -200 гр;
                                                                        • оливковое масло - 2 ст. л;
                                                                          • лимонный сок - 1 ст. л;
                                                                            • чеснок - 1 зубчик;
                                                                              • соль, перец - по вкусу;
                                                                                • зелень - для украшения.

                                                                                  Способ приготовления:

                                                                                  Приготовьте свекольный хумус: свекла + нут + чеснок + масло + лимонный сок + специи перебейте в блендере до кремовой массы. Хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде. Намажьте на каждый кусок слой свекольного хумуса. Сверху выложите кусочек сельди. Украсьте зеленью и подавайте как закуску.

                                                                                  Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов22.08.25, 18:31 • 53180 просмотров

                                                                                  Алена Уткина

                                                                                  КультураЛайфхакипубликацииКулинар
                                                                                  Финляндия
                                                                                  Украина