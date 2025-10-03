Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибна
Київ • УНН
Солянка - це традиційна перша страва з насиченим смаком, яку люблять за її густий бульйон та кислу нотку. УНН пропонує три перевірені рецепти: класичну м’ясну з яловичиною, збірну - з кількома видами м’яса та рибну - з червоною, білою й копченою рибою. Кожен із варіантів має свої особливості, але всі вони однаково ситні й ароматні.
Класична м’ясна солянка
Інгредієнти (на 6 порцій):
- яловичина на кістці - 500 гр;
- копчена грудинка - 150 гр;
- варена ковбаса - 150 гр;
- копчена ковбаса (типу салямі) - 150 гр;
- цибуля - 2 шт;
- морква - 1 шт;
- солоні огірки - 3 шт;
- томатна паста - 2 ст. л;
- маслини без кісточок - 100 гр;
- лимон - 1 шт;
- оливкова олія - 2 ст. л;
- лавровий лист - 2 шт;
- чорний перець горошком - 6–7 шт;
- сіль, перець - за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) - для подачі;
- сметана - для подачі.
Спосіб приготування
Варимо бульйон: у велику каструлю налити 2 літри холодної води. Покласти яловичину на кістці, довести до кипіння, зняти шумівкою піну. Додати лавровий лист і перець горошком та варити на малому вогні 1,5–2 години. Готове м’ясо вийняти, остудити, зняти з кістки й нарізати кубиками. Бульйон процідити через сито.
Готуємо зажарку: цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на тертці. На сковорідці розігріти олію, обсмажити цибулю та моркву до золотистого кольору. Додати томатну пасту, перемішати. Огірки нарізати маленькими кубиками, додати в сковорідку, тушкувати ще 5 хвилин. У каструлю з бульйоном викласти: м’ясо, копчену грудинку, ковбаси (нарізані кубиками), зажарку і варити 10 хвилин. Додати маслини, довести до кипіння. Зняти з вогню й дати настоятися 15 хвилин. Подавати зі скибочкою лимона, за бажанням - додати ложку сметани, посипати зеленню.
Збірна м’ясна солянка (з різними видами м’яса)
Інгредієнти (на 6 порцій):
- курка (стегна чи гомілки) - 400 гр;
- свинина (шия) - 300 гр;
- яловичина - 300 гр;
- копчені сосиски - 200 гр;
- варена ковбаса - 150 гр;
- цибуля - 2 шт;
- морква - 1 шт;
- солоні огірки - 4 шт;
- розсіл від огірків - 200 мл;
- томатне пюре або паста — 3 ст. л;
- маслини/оливки - 100 гр;
- лимон - 1 шт;
- лавровий лист, сіль, перець - за смаком;
- рослинна олія - 2 ст. л.
Спосіб приготування
Бульйон: у 3 л холодної води покласти курку, свинину та яловичину і варити 1,5–2 години на повільному вогні, знімаючи піну. Наприкінці додати лавровий лист і кілька горошин перцю. М’ясо дістати, нарізати кубиками, бульйон процідити.
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити все на олії, додати томатну пасту. Огірки нарізати кубиками й додати в сковорідку. Все тушкувати 10 хвилин. У бульйон викласти: нарізане м’ясо, копчені сосиски та ковбасу, додати зажарку й огірковий розсіл - варити 15 хвилин на малому вогні. Додати маслини й скибочку лимона і настояти під кришкою 10–15 хв. Подавати гарячою з ложкою сметани, посипати зеленню.
Рибна солянка
Інгредієнти (на 6 порцій):
- червона риба (лосось, сьомга, форель) - 400 гр;
- біла риба (судак або тріска) - 300 гр;
- копчена риба (скумбрія чи оселедець слабосолений) - 150 гр;
- цибуля - 2 шт;
- морква - 1 шт;
- солоні огірки - 3 шт;
- огірковий розсіл - 150 мл;
- томатна паста - 2 ст. л;
- маслини - 100 гр;
- лимон - 1 шт;
- лавровий лист, перець горошком, сіль - за смаком;
- зелень для подачі.
Спосіб приготування
Бульйон: у 2,5 л холодної води покласти шматки білої та червоної риби, додати лавровий лист, кілька горошин перцю. Варити 30 хвилин на слабкому вогні. Рибу дістати, очистити від кісток, порізати шматочками. Бульйон процідити.
Цибулю нарізати, моркву натерти, обсмажити все на сковороді до золотистості. Додати томатну пасту та нарізані кубиками огірки і тушкувати 7–10 хв. У бульйон викласти тушковані овочі, копчену рибу (порізану шматочками), огірковий розсіл і варити 10 хвилин.
Додати відварену рибу та маслини, довести до кипіння й вимкнути вогонь. Подавати з лимонною скибочкою та свіжою зеленню. За бажанням - зі сметаною.
