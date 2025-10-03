$41.280.05
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 14978 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13025 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26326 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28691 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста
3 жовтня, 08:00 • 19070 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19498 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16056 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15313 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18174 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна

Київ • УНН

 • 788 перегляди

УНН пропонує три перевірені рецепти солянки: класичну м'ясну, збірну з кількома видами м'яса та рибну з червоною, білою й копченою рибою. Кожен варіант має свої особливості, але всі вони ситні та ароматні.

Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибна

Солянка - це традиційна перша страва з насиченим смаком, яку люблять за її густий бульйон та кислу нотку. УНН пропонує три перевірені рецепти: класичну м’ясну з яловичиною, збірну - з кількома видами м’яса та рибну - з червоною, білою й копченою рибою. Кожен із варіантів має свої особливості, але всі вони однаково ситні й ароматні.

Класична м’ясна солянка

Інгредієнти (на 6 порцій):

  • яловичина на кістці - 500 гр;
    • копчена грудинка - 150 гр;
      • варена ковбаса - 150 гр;
        • копчена ковбаса (типу салямі) - 150 гр;
          • цибуля - 2 шт;
            • морква - 1 шт;
              • солоні огірки - 3 шт;
                • томатна паста - 2 ст. л;
                  • маслини без кісточок - 100 гр;
                    • лимон - 1 шт;
                      • оливкова олія - 2 ст. л;
                        • лавровий лист - 2 шт;
                          • чорний перець горошком - 6–7 шт;
                            • сіль, перець - за смаком;
                              • зелень (кріп, петрушка) - для подачі;
                                • сметана - для подачі.

                                  Спосіб приготування

                                  Варимо бульйон: у велику каструлю налити 2 літри холодної води. Покласти яловичину на кістці, довести до кипіння, зняти шумівкою піну. Додати лавровий лист і перець горошком та варити на малому вогні 1,5–2 години. Готове м’ясо вийняти, остудити, зняти з кістки й нарізати кубиками. Бульйон процідити через сито.

                                  Готуємо зажарку: цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на тертці. На сковорідці розігріти олію, обсмажити цибулю та моркву до золотистого кольору. Додати томатну пасту, перемішати. Огірки нарізати маленькими кубиками, додати в сковорідку, тушкувати ще 5 хвилин. У каструлю з бульйоном викласти: м’ясо, копчену грудинку, ковбаси (нарізані кубиками), зажарку і варити 10 хвилин. Додати маслини, довести до кипіння. Зняти з вогню й дати настоятися 15 хвилин. Подавати зі скибочкою лимона, за бажанням - додати ложку сметани, посипати зеленню.

                                  Чи потрібно мити м’ясо перед приготуванням? Кухар розвінчав популярний міф29.10.24, 23:19 • 103309 переглядiв

                                  Збірна м’ясна солянка (з різними видами м’яса)

                                  Інгредієнти (на 6 порцій):

                                  • курка (стегна чи гомілки) - 400 гр;
                                    • свинина (шия) - 300 гр;
                                      • яловичина - 300 гр;
                                        • копчені сосиски - 200 гр;
                                          • варена ковбаса - 150 гр;
                                            • цибуля - 2 шт;
                                              • морква - 1 шт;
                                                • солоні огірки - 4 шт;
                                                  • розсіл від огірків - 200 мл;
                                                    • томатне пюре або паста — 3 ст. л;
                                                      • маслини/оливки - 100 гр;
                                                        • лимон - 1 шт;
                                                          • лавровий лист, сіль, перець - за смаком;
                                                            • рослинна олія - 2 ст. л.

                                                              Спосіб приготування

                                                              Бульйон: у 3 л холодної води покласти курку, свинину та яловичину і варити 1,5–2 години на повільному вогні, знімаючи піну. Наприкінці додати лавровий лист і кілька горошин перцю. М’ясо дістати, нарізати кубиками, бульйон процідити.

                                                              Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити все на олії, додати томатну пасту. Огірки нарізати кубиками й додати в сковорідку. Все тушкувати 10 хвилин. У бульйон викласти: нарізане м’ясо, копчені сосиски та ковбасу, додати зажарку й огірковий розсіл - варити 15 хвилин на малому вогні. Додати маслини й скибочку лимона і настояти під кришкою 10–15 хв. Подавати гарячою з ложкою сметани, посипати зеленню.

                                                              Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти11.05.25, 15:03 • 19500 переглядiв

                                                              Рибна солянка

                                                              Інгредієнти (на 6 порцій):

                                                              • червона риба (лосось, сьомга, форель) - 400 гр;
                                                                • біла риба (судак або тріска) - 300 гр;
                                                                  • копчена риба (скумбрія чи оселедець слабосолений) - 150 гр;
                                                                    • цибуля - 2 шт;
                                                                      • морква - 1 шт;
                                                                        • солоні огірки - 3 шт;
                                                                          • огірковий розсіл - 150 мл;
                                                                            • томатна паста - 2 ст. л;
                                                                              • маслини - 100 гр;
                                                                                • лимон - 1 шт;
                                                                                  • лавровий лист, перець горошком, сіль - за смаком;
                                                                                    • зелень для подачі.

                                                                                      Спосіб приготування

                                                                                      Бульйон: у 2,5 л холодної води покласти шматки білої та червоної риби, додати лавровий лист, кілька горошин перцю. Варити 30 хвилин на слабкому вогні. Рибу дістати, очистити від кісток, порізати шматочками. Бульйон процідити.

                                                                                      Цибулю нарізати, моркву натерти, обсмажити все на сковороді до золотистості. Додати томатну пасту та нарізані кубиками огірки і тушкувати 7–10 хв. У бульйон викласти тушковані овочі, копчену рибу (порізану шматочками), огірковий розсіл і варити 10 хвилин.

                                                                                      Додати відварену рибу та маслини, довести до кипіння й вимкнути вогонь. Подавати з лимонною скибочкою та свіжою зеленню. За бажанням - зі сметаною.

                                                                                      Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері28.05.25, 17:15 • 226691 перегляд

                                                                                      Альона Уткіна

                                                                                      ЛайфхакиПублікаціїКулінар