Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Эксклюзив
12:39 • 11315 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 14910 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 13005 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 26280 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28668 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19060 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19491 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16055 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15313 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18174 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.6м/с
57%
755мм
Популярные новости
Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных3 октября, 04:29 • 7526 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 12720 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 35819 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 19735 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 10721 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 772 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 10840 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 11333 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 14940 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 26305 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Дания
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 19823 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 27638 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 70644 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 78270 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 58709 просмотра
Актуальное
Forbes
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная

Киев • УНН

 • 774 просмотра

УНН предлагает три проверенных рецепта солянки: классическую мясную, сборную с несколькими видами мяса и рыбную с красной, белой и копченой рыбой. Каждый вариант имеет свои особенности, но все они сытные и ароматные.

Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная

Солянка - это традиционное первое блюдо с насыщенным вкусом, которое любят за его густой бульон и кислую нотку. УНН предлагает три проверенных рецепта: классическую мясную с говядиной, сборную - с несколькими видами мяса и рыбную - с красной, белой и копченой рыбой. Каждый из вариантов имеет свои особенности, но все они одинаково сытные и ароматные.

Классическая мясная солянка

Ингредиенты (на 6 порций):

  • говядина на кости - 500 гр;
    • копченая грудинка - 150 гр;
      • вареная колбаса - 150 гр;
        • копченая колбаса (типа салями) - 150 гр;
          • лук - 2 шт;
            • морковь - 1 шт;
              • соленые огурцы - 3 шт;
                • томатная паста - 2 ст. л;
                  • маслины без косточек - 100 гр;
                    • лимон - 1 шт;
                      • оливковое масло - 2 ст. л;
                        • лавровый лист - 2 шт;
                          • черный перец горошком - 6–7 шт;
                            • соль, перец - по вкусу;
                              • зелень (укроп, петрушка) - для подачи;
                                • сметана - для подачи.

                                  Способ приготовления

                                  Варим бульон: в большую кастрюлю налить 2 литра холодной воды. Положить говядину на кости, довести до кипения, снять шумовкой пену. Добавить лавровый лист и перец горошком и варить на медленном огне 1,5–2 часа. Готовое мясо вынуть, остудить, снять с кости и нарезать кубиками. Бульон процедить через сито.

                                  Готовим зажарку: лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Добавить томатную пасту, перемешать. Огурцы нарезать маленькими кубиками, добавить в сковороду, тушить еще 5 минут. В кастрюлю с бульоном выложить: мясо, копченую грудинку, колбасы (нарезанные кубиками), зажарку и варить 10 минут. Добавить маслины, довести до кипения. Снять с огня и дать настояться 15 минут. Подавать с долькой лимона, по желанию - добавить ложку сметаны, посыпать зеленью.

                                  Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф29.10.24, 23:19 • 103309 просмотров

                                  Сборная мясная солянка (с разными видами мяса)

                                  Ингредиенты (на 6 порций):

                                  • курица (бедра или голени) - 400 гр;
                                    • свинина (шея) - 300 гр;
                                      • говядина - 300 гр;
                                        • копченые сосиски - 200 гр;
                                          • вареная колбаса - 150 гр;
                                            • лук - 2 шт;
                                              • морковь - 1 шт;
                                                • соленые огурцы - 4 шт;
                                                  • рассол от огурцов - 200 мл;
                                                    • томатное пюре или паста — 3 ст. л;
                                                      • маслины/оливки - 100 гр;
                                                        • лимон - 1 шт;
                                                          • лавровый лист, соль, перец - по вкусу;
                                                            • растительное масло - 2 ст. л.

                                                              Способ приготовления

                                                              Бульон: в 3 л холодной воды положить курицу, свинину и говядину и варить 1,5–2 часа на медленном огне, снимая пену. В конце добавить лавровый лист и несколько горошин перца. Мясо достать, нарезать кубиками, бульон процедить.

                                                              Лук мелко нарезать, морковь натереть и обжарить все на масле, добавить томатную пасту. Огурцы нарезать кубиками и добавить в сковороду. Все тушить 10 минут. В бульон выложить: нарезанное мясо, копченые сосиски и колбасу, добавить зажарку и огуречный рассол - варить 15 минут на медленном огне. Добавить маслины и дольку лимона и настоять под крышкой 10–15 мин. Подавать горячей с ложкой сметаны, посыпать зеленью.

                                                              Домашняя пицца для воскресного ужина: 3 вкусных рецепта11.05.25, 15:03 • 19500 просмотров

                                                              Рыбная солянка

                                                              Ингредиенты (на 6 порций):

                                                              • красная рыба (лосось, семга, форель) - 400 гр;
                                                                • белая рыба (судак или треска) - 300 гр;
                                                                  • копченая рыба (скумбрия или сельдь слабосоленая) - 150 гр;
                                                                    • лук - 2 шт;
                                                                      • морковь - 1 шт;
                                                                        • соленые огурцы - 3 шт;
                                                                          • огуречный рассол - 150 мл;
                                                                            • томатная паста - 2 ст. л;
                                                                              • маслины - 100 гр;
                                                                                • лимон - 1 шт;
                                                                                  • лавровый лист, перец горошком, соль - по вкусу;
                                                                                    • зелень для подачи.

                                                                                      Способ приготовления

                                                                                      Бульон: в 2,5 л холодной воды положить куски белой и красной рыбы, добавить лавровый лист, несколько горошин перца. Варить 30 минут на слабом огне. Рыбу достать, очистить от костей, порезать кусочками. Бульон процедить.

                                                                                      Лук нарезать, морковь натереть, обжарить все на сковороде до золотистости. Добавить томатную пасту и нарезанные кубиками огурцы и тушить 7–10 мин. В бульон выложить тушеные овощи, копченую рыбу (порезанную кусочками), огуречный рассол и варить 10 минут.

                                                                                      Добавить отварную рыбу и маслины, довести до кипения и выключить огонь. Подавать с лимонной долькой и свежей зеленью. По желанию - со сметаной.

                                                                                      Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина28.05.25, 17:15 • 226691 просмотр

                                                                                      Алена Уткина

                                                                                      ЛайфхакипубликацииКулинар