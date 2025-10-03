Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная
Солянка - это традиционное первое блюдо с насыщенным вкусом, которое любят за его густой бульон и кислую нотку. УНН предлагает три проверенных рецепта: классическую мясную с говядиной, сборную - с несколькими видами мяса и рыбную - с красной, белой и копченой рыбой. Каждый из вариантов имеет свои особенности, но все они одинаково сытные и ароматные.
Классическая мясная солянка
Ингредиенты (на 6 порций):
- говядина на кости - 500 гр;
- копченая грудинка - 150 гр;
- вареная колбаса - 150 гр;
- копченая колбаса (типа салями) - 150 гр;
- лук - 2 шт;
- морковь - 1 шт;
- соленые огурцы - 3 шт;
- томатная паста - 2 ст. л;
- маслины без косточек - 100 гр;
- лимон - 1 шт;
- оливковое масло - 2 ст. л;
- лавровый лист - 2 шт;
- черный перец горошком - 6–7 шт;
- соль, перец - по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) - для подачи;
- сметана - для подачи.
Способ приготовления
Варим бульон: в большую кастрюлю налить 2 литра холодной воды. Положить говядину на кости, довести до кипения, снять шумовкой пену. Добавить лавровый лист и перец горошком и варить на медленном огне 1,5–2 часа. Готовое мясо вынуть, остудить, снять с кости и нарезать кубиками. Бульон процедить через сито.
Готовим зажарку: лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Добавить томатную пасту, перемешать. Огурцы нарезать маленькими кубиками, добавить в сковороду, тушить еще 5 минут. В кастрюлю с бульоном выложить: мясо, копченую грудинку, колбасы (нарезанные кубиками), зажарку и варить 10 минут. Добавить маслины, довести до кипения. Снять с огня и дать настояться 15 минут. Подавать с долькой лимона, по желанию - добавить ложку сметаны, посыпать зеленью.
Сборная мясная солянка (с разными видами мяса)
Ингредиенты (на 6 порций):
- курица (бедра или голени) - 400 гр;
- свинина (шея) - 300 гр;
- говядина - 300 гр;
- копченые сосиски - 200 гр;
- вареная колбаса - 150 гр;
- лук - 2 шт;
- морковь - 1 шт;
- соленые огурцы - 4 шт;
- рассол от огурцов - 200 мл;
- томатное пюре или паста — 3 ст. л;
- маслины/оливки - 100 гр;
- лимон - 1 шт;
- лавровый лист, соль, перец - по вкусу;
- растительное масло - 2 ст. л.
Способ приготовления
Бульон: в 3 л холодной воды положить курицу, свинину и говядину и варить 1,5–2 часа на медленном огне, снимая пену. В конце добавить лавровый лист и несколько горошин перца. Мясо достать, нарезать кубиками, бульон процедить.
Лук мелко нарезать, морковь натереть и обжарить все на масле, добавить томатную пасту. Огурцы нарезать кубиками и добавить в сковороду. Все тушить 10 минут. В бульон выложить: нарезанное мясо, копченые сосиски и колбасу, добавить зажарку и огуречный рассол - варить 15 минут на медленном огне. Добавить маслины и дольку лимона и настоять под крышкой 10–15 мин. Подавать горячей с ложкой сметаны, посыпать зеленью.
Рыбная солянка
Ингредиенты (на 6 порций):
- красная рыба (лосось, семга, форель) - 400 гр;
- белая рыба (судак или треска) - 300 гр;
- копченая рыба (скумбрия или сельдь слабосоленая) - 150 гр;
- лук - 2 шт;
- морковь - 1 шт;
- соленые огурцы - 3 шт;
- огуречный рассол - 150 мл;
- томатная паста - 2 ст. л;
- маслины - 100 гр;
- лимон - 1 шт;
- лавровый лист, перец горошком, соль - по вкусу;
- зелень для подачи.
Способ приготовления
Бульон: в 2,5 л холодной воды положить куски белой и красной рыбы, добавить лавровый лист, несколько горошин перца. Варить 30 минут на слабом огне. Рыбу достать, очистить от костей, порезать кусочками. Бульон процедить.
Лук нарезать, морковь натереть, обжарить все на сковороде до золотистости. Добавить томатную пасту и нарезанные кубиками огурцы и тушить 7–10 мин. В бульон выложить тушеные овощи, копченую рыбу (порезанную кусочками), огуречный рассол и варить 10 минут.
Добавить отварную рыбу и маслины, довести до кипения и выключить огонь. Подавать с лимонной долькой и свежей зеленью. По желанию - со сметаной.
