Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
Киев • УНН
Представлено пять оригинальных рецептов бельгийских вафель: из картофеля, хрустящие, морковные, соленые с баклажаном и кунжутной мукой, а также кабачковые с твердым сыром. Эти варианты вафель предлагают разнообразие вкусов и станут украшением любого стола.
Бельгийские вафли являются одной из самых известных выпечек в мире. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они стали популярными среди жителей разных стран, выйдя далеко за пределы своей родины. Сегодня УНН расскажет о пяти оригинальных рецептах бельгийских вафель, которые станут украшением любого стола.
Бельгийские вафли из картофеля
Ингредиенты:
- 4 шт. картофеля (570 г)
- 1 шт. лук
- 1 шт. яйцо
- 1 ст. л. картофельного крахмала
- 3 ст. л. муки
- 1 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. тертого твердого сыра
- по вкусу Соль, перец, сухие травы
Приготовление:
1. Картофель почистить, натереть на терке. Картофель отжать от влаги, выложить в миску, добавить натертый лук, яйцо, перемешать
2. Посолить, поперчить, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Картофельное тесто готово.
3. Разогреть вафельницу, выложить по 1,5 ст. л. теста, готовить 5-6 мин. Готовые вафли выкладывать на решетку.
Хрустящие бельгийские вафли
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 130 г сахара
- 16 г ванильного сахара
- 200 г растопленного масла
- 250 г муки
Белково-заварной крем:
- 150 г белка
- 260 г сахара
- 3 столовые ложки лимонного сока
- 1 столовая ложка воды
- 1 чайная ложка уксуса
Приготовление:
1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром, добавить растопленное масло, муку. Выпекать в вафельнице, горячие скрутить трубочкой.
2. Делаем крем. Белки взбить с 25 г сахара, к остальному сахару добавить воду и лимонный сок, варить до температуры 118°-120°.
3. К белкам влить горячий сироп и взбить пока крем не начнет наматываться на венчик. Наполняем вафельные трубочки кремом.
Морковные бельгийские вафли
Ингредиенты:
- 180 г моркови
- 100 г сахара (добавила 3 ст. л.)
- 50 г сливочного масла
- 150 г муки
- 2 яйца
- 5 г разрыхлителя
- 200 г сметаны
- щепотка соли
- по вкусу корица, имбирь
Приготовление:
1. Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Добавить соль, сахар, корицу, яйца, тщательно перемешать.
2. Всыпать муку и постепенно добавлять сметану (мне хватило 5 столовых ложек) Последним влить растопленное масло, перемешать.
3. Выкладывать по 1-2 столовой ложке теста в вафельницу. Выпекать 5-7 минут или до готовности.
Соленые бельгийские вафли с баклажаном и кунжутной мукой
Ингредиенты:
- 195 г баклажана очищенного
- 100 г твердого сыра
- 5 г псиллиума
- 245 г яиц сырых
- 40 г оливкового масла
- 70 г кунжутной муки
- по вкусу соль
- по вкусу сушеный чеснок
Приготовление:
1. Баклажан нарезать, обжарить на 30 г масла, дать остыть. Взбить баклажан с яйцами, солью и сухим чесноком блендером.
2. Добавить кунжутную муку, псиллиум, тертый сыр, перемешать. Дать постоять 10 мин.
3. Вафельницу смазать 10 г масла, выложить тесто. Готовить 3 вафли на средней температуре до готовности.
Кабачковые бельгийские вафли с твердым сыром
Ингредиенты:
- 450 г кабачков
- 50 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны
- 0.5 ч. л. соли
- 2 ст. л. рисовой муки
- по 1 ч. л. сухого чеснока, паприки и 0.5 ч л кориандра
- несколько веточек укропа и петрушки
Приготовление:
1. Кабачки натереть на крупной терке, добавить 0,5 ч л соли и перемешать и оставить на 5 мин. Натереть сыр, к нему добавить порезанную зелень.
2. Кабачки отжать от лишней жидкости и тоже добавить к сыру. Выбить яйцо, добавить специи. Добавить рисовую муку и тщательно перемешать.
3. Вафельницу нагреть, смазать маслом и выложить по 1 ст л с горкой теста в каждое отделение. Выпекать до золотистого цвета.
