Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Представлено пять оригинальных рецептов бельгийских вафель: из картофеля, хрустящие, морковные, соленые с баклажаном и кунжутной мукой, а также кабачковые с твердым сыром. Эти варианты вафель предлагают разнообразие вкусов и станут украшением любого стола.

Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов

Бельгийские вафли являются одной из самых известных выпечек в мире. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они стали популярными среди жителей разных стран, выйдя далеко за пределы своей родины. Сегодня УНН расскажет о пяти оригинальных рецептах бельгийских вафель, которые станут украшением любого стола.

Бельгийские вафли из картофеля

Ингредиенты:

  • 4 шт. картофеля (570 г)
    • 1 шт. лук
      • 1 шт. яйцо
        • 1 ст. л. картофельного крахмала
          • 3 ст. л. муки
            • 1 ст. л. сметаны
              • 2 ст. л. тертого твердого сыра
                •  по вкусу Соль, перец, сухие травы

                  Приготовление:

                  1. Картофель почистить, натереть на терке. Картофель отжать от влаги, выложить в миску, добавить натертый лук, яйцо, перемешать

                  2. Посолить, поперчить, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Картофельное тесто готово.

                  3. Разогреть вафельницу, выложить по 1,5 ст. л. теста, готовить 5-6 мин. Готовые вафли выкладывать на решетку.

                  Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина06.10.25, 15:01 • 84137 просмотров

                  Хрустящие бельгийские вафли

                  Ингредиенты:

                  • 5 яиц
                    • 130 г сахара
                      • 16 г ванильного сахара
                        • 200 г растопленного масла
                          • 250 г муки

                            Белково-заварной крем:

                            • 150 г белка
                              • 260 г сахара
                                • 3 столовые ложки лимонного сока
                                  • 1 столовая ложка воды
                                    • 1 чайная ложка уксуса

                                      Приготовление:

                                      1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром, добавить растопленное масло, муку. Выпекать в вафельнице, горячие скрутить трубочкой.

                                      2. Делаем крем. Белки взбить с 25 г сахара, к остальному сахару добавить воду и лимонный сок, варить до температуры 118°-120°.

                                      3. К белкам влить горячий сироп и взбить пока крем не начнет наматываться на венчик. Наполняем вафельные трубочки кремом.

                                      Морковные бельгийские вафли

                                      Ингредиенты:

                                      • 180 г моркови
                                        • 100 г сахара (добавила 3 ст. л.)
                                          • 50 г сливочного масла
                                            • 150 г муки
                                              • 2 яйца
                                                • 5 г разрыхлителя
                                                  • 200 г сметаны
                                                    • щепотка соли
                                                      • по вкусу корица, имбирь

                                                        Приготовление:

                                                        1. Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Добавить соль, сахар, корицу, яйца, тщательно перемешать.

                                                        2. Всыпать муку и постепенно добавлять сметану (мне хватило 5 столовых ложек) Последним влить растопленное масло, перемешать.

                                                        3. Выкладывать по 1-2 столовой ложке теста в вафельницу. Выпекать 5-7 минут или до готовности.

                                                        Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная03.10.25, 17:14 • 117985 просмотров

                                                        Соленые бельгийские вафли с баклажаном и кунжутной мукой

                                                        Ингредиенты:

                                                        • 195 г баклажана очищенного
                                                          • 100 г твердого сыра
                                                            • 5 г псиллиума
                                                              • 245 г яиц сырых
                                                                • 40 г оливкового масла
                                                                  • 70 г кунжутной муки
                                                                    • по вкусу соль
                                                                      • по вкусу сушеный чеснок

                                                                        Приготовление:

                                                                        1. Баклажан нарезать, обжарить на 30 г масла, дать остыть. Взбить баклажан с яйцами, солью и сухим чесноком блендером.

                                                                        2. Добавить кунжутную муку, псиллиум, тертый сыр, перемешать. Дать постоять 10 мин.

                                                                        3. Вафельницу смазать 10 г масла, выложить тесто. Готовить 3 вафли на средней температуре до готовности.

                                                                        Кабачковые бельгийские вафли с твердым сыром

                                                                        Ингредиенты:

                                                                        • 450 г кабачков
                                                                          • 50 г твердого сыра
                                                                            • 1 яйцо
                                                                              • 1 ст. л. сметаны
                                                                                • 0.5 ч. л. соли
                                                                                  • 2 ст. л. рисовой муки
                                                                                    • по 1 ч. л. сухого чеснока, паприки и 0.5 ч л кориандра
                                                                                      • несколько веточек укропа и петрушки

                                                                                        Приготовление:

                                                                                        1. Кабачки натереть на крупной терке, добавить 0,5 ч л соли и перемешать и оставить на 5 мин. Натереть сыр, к нему добавить порезанную зелень.

                                                                                        2. Кабачки отжать от лишней жидкости и тоже добавить к сыру. Выбить яйцо, добавить специи. Добавить рисовую муку и тщательно перемешать.

                                                                                        3. Вафельницу нагреть, смазать маслом и выложить по 1 ст л с горкой теста в каждое отделение. Выпекать до золотистого цвета.

                                                                                        День сельди: пять аппетитных рыбных блюд02.10.25, 14:55 • 55514 просмотров

                                                                                        Павел Зинченко

