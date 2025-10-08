Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов

Бельгийские вафли являются одной из самых известных выпечек в мире. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они стали популярными среди жителей разных стран, выйдя далеко за пределы своей родины. Сегодня УНН расскажет о пяти оригинальных рецептах бельгийских вафель, которые станут украшением любого стола.

Бельгийские вафли из картофеля

Ингредиенты:

4 шт. картофеля (570 г)

1 шт. лук

1 шт. яйцо

1 ст. л. картофельного крахмала

3 ст. л. муки

1 ст. л. сметаны

2 ст. л. тертого твердого сыра

по вкусу Соль, перец, сухие травы

Приготовление:

1. Картофель почистить, натереть на терке. Картофель отжать от влаги, выложить в миску, добавить натертый лук, яйцо, перемешать

2. Посолить, поперчить, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Картофельное тесто готово.

3. Разогреть вафельницу, выложить по 1,5 ст. л. теста, готовить 5-6 мин. Готовые вафли выкладывать на решетку.

Хрустящие бельгийские вафли

Ингредиенты:

5 яиц

130 г сахара

16 г ванильного сахара

200 г растопленного масла

250 г муки

Белково-заварной крем:

150 г белка

260 г сахара

3 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка воды

1 чайная ложка уксуса

Приготовление:

1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром, добавить растопленное масло, муку. Выпекать в вафельнице, горячие скрутить трубочкой.

2. Делаем крем. Белки взбить с 25 г сахара, к остальному сахару добавить воду и лимонный сок, варить до температуры 118°-120°.

3. К белкам влить горячий сироп и взбить пока крем не начнет наматываться на венчик. Наполняем вафельные трубочки кремом.

Морковные бельгийские вафли

Ингредиенты:

180 г моркови

100 г сахара (добавила 3 ст. л.)

50 г сливочного масла

150 г муки

2 яйца

5 г разрыхлителя

200 г сметаны

щепотка соли

по вкусу корица, имбирь

Приготовление:

1. Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Добавить соль, сахар, корицу, яйца, тщательно перемешать.

2. Всыпать муку и постепенно добавлять сметану (мне хватило 5 столовых ложек) Последним влить растопленное масло, перемешать.

3. Выкладывать по 1-2 столовой ложке теста в вафельницу. Выпекать 5-7 минут или до готовности.

Соленые бельгийские вафли с баклажаном и кунжутной мукой

Ингредиенты:

195 г баклажана очищенного

100 г твердого сыра

5 г псиллиума

245 г яиц сырых

40 г оливкового масла

70 г кунжутной муки

по вкусу соль

по вкусу сушеный чеснок

Приготовление:

1. Баклажан нарезать, обжарить на 30 г масла, дать остыть. Взбить баклажан с яйцами, солью и сухим чесноком блендером.

2. Добавить кунжутную муку, псиллиум, тертый сыр, перемешать. Дать постоять 10 мин.

3. Вафельницу смазать 10 г масла, выложить тесто. Готовить 3 вафли на средней температуре до готовности.

Кабачковые бельгийские вафли с твердым сыром

Ингредиенты:

450 г кабачков

50 г твердого сыра

1 яйцо

1 ст. л. сметаны

0.5 ч. л. соли

2 ст. л. рисовой муки

по 1 ч. л. сухого чеснока, паприки и 0.5 ч л кориандра

несколько веточек укропа и петрушки

Приготовление:

1. Кабачки натереть на крупной терке, добавить 0,5 ч л соли и перемешать и оставить на 5 мин. Натереть сыр, к нему добавить порезанную зелень.

2. Кабачки отжать от лишней жидкости и тоже добавить к сыру. Выбить яйцо, добавить специи. Добавить рисовую муку и тщательно перемешать.

3. Вафельницу нагреть, смазать маслом и выложить по 1 ст л с горкой теста в каждое отделение. Выпекать до золотистого цвета.

