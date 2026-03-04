$43.450.22
Украинцы перевели 1,3 трлн грн через платежные системы в 2025 году - НБУ

Киев • УНН

 • 148 просмотра

В 2025 году объем внутригосударственных переводов через платежные системы составил 1,3 трлн грн. В Украину поступило $2,5 млрд, преимущественно из США, Германии и Израиля.

Украинцы перевели 1,3 трлн грн через платежные системы в 2025 году - НБУ

Украине в 2025 году. Деятельность осуществляли 19 платежных систем "перевода средств", из которых 12 – созданы резидентами и 7 – нерезидентами (из которых три системы из США, две – из Великобритании, по одной – из Грузии и Канады). Об этом сообщает Национальный банк, пишет УНН.

Переводы в пределах Украины

В прошлом году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы "перевода средств", составил 1,3 трлн грн. Это примерно столько же, сколько и за 2024 год. Средняя сумма одного перевода в пределах Украины в 2025 году составила 1206 грн, что также почти соответствует показателям 2024 года (в 2024 году – 1 231 грн).

Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система "PrivatMoney" (59,3% всех внутригосударственных переводов).

Переводы в Украину

В Украину за 2025 год с использованием платежных систем "перевода средств" (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было переведено $2,5 млрд в эквиваленте. За 2024 год в Украину поступила такая же сумма. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила $274 (в 2024 году – $267).

Через платежные системы "перевода средств" наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (22,4%), Германии (12,4%), Израиля (11,1%), Великобритании (10,7%) и Италии (10,5%).

Лидерами по сумме переводов в Украину стали:

  • Western Union (платежная организация – резидент США) – 39,7% всех переводов;
    • RIA (платежная организация – резидент США) – 21,4% всех переводов;
      • MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 17,8% всех переводов.

        Традиционно через платежные системы "перевода средств" в предыдущие годы поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. В 2025 году эта тенденция усилилась ‒ через платежные системы "перевода средств" поступила почти треть от частных переводов (почти 31%). Всего в 2025 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было перечислено более $8 млрд в эквиваленте.

        В Нацбанке напомнили, что безналичные платежи с использованием платежных карт в Украине достигли 95,5% в 2025 году.

        Инфляция в Украине замедляется и может приблизиться к 5% - НБУ04.03.26, 16:37 • 1454 просмотра

        Ольга Розгон

