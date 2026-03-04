Українці переказали 1,3 трлн грн через платіжні системи у 2025 році - НБУ

Україні у 2025 році. Діяльність здійснювали 19 платіжних систем "переказу коштів", з яких 12 – створені резидентами та 7 – нерезидентами (з яких три системи зі США, дві – з Великої Британії, по одній – із Грузії та Канади). Про це повідомляє Національний банк, пише УНН.



Перекази в межах України

Торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 1,3 трлн грн. Це приблизно стільки ж, скільки і за 2024 рік. Середня сума одного переказу в межах України у 2025 році становила 1206 грн, що також майже відповідає показникам 2024 року (у 2024 році – 1 231 грн).

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система "PrivatMoney" (59,3% усіх внутрішньодержавних переказів).



Перекази в Україну

В Україну за 2025 рік з використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано $2,5 млрд в еквіваленті. За 2024 рік в Україну надійшла така ж сума. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила $274 (у 2024 році – $267).

Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (22,4%), Німеччини (12,4%), Ізраїлю (11,1%), Британії (10,7%) та Італії (10,5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну стали:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 39,7% усіх переказів;

RIA (платіжна організація – резидент США) – 21,4% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 17,8% усіх переказів.

Традиційно через платіжні системи "переказу коштів" у попередні роки надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. У 2025 році ця тенденція посилилася ‒ через платіжні системи "переказу коштів" надійшла майже третина від приватних переказів (майже 31%). Усього у 2025 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано понад $8 млрд в еквіваленті.

У Нацбанку нагадали, що безготівкові платежі з використанням платіжних карток в Україні сягнули 95,5% у 2025 році.

Інфляція в Україні сповільнюється та може наблизитися до 5% - НБУ