Інфляція в Україні сповільнюється та може наблизитися до 5% - НБУ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Інфляція в Україні знизилася з 16% до 8% за підсумками минулого року, а на початку 2026 року продовжила уповільнюватися до 7,4%. Цьому сприяли високі врожаї та дії НБУ щодо валютного ринку.

Інфляція в Україні сповільнюється та може наблизитися до 5% - НБУ

В Україні продовжує знижуватися інфляція - з 16% до 8% за підсумками минулого року. Крім того, на початку 2026 року, уповільнення інфляції продовжилося. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

Навесні 2025 року інфляція була досить високою (майже 16%), але відтоді вона стрімко знизилася і за підсумками року становила вже 8%. На початку 2026 року зниження інфляції продовжилося. Так, у січні споживчі ціни в середньому були на 7,4% вищі, ніж рік тому. Зниженню інфляції значно посприяли високі торішні врожаї. Завдяки ним відчутно сповільнилося зростання цін на більшість продуктів харчування, а деякі виявилися навіть дешевшими, ніж попереднього року

- йдеться у дописі НБУ.

На сповільнення інфляції були спрямовані і дії НБУ. Національний банк підтримував стійку ситуацію на валютному ринку, що обмежило подорожчання  імпортованих товарів. Крім того, зберігалася привабливість заощаджень у гривні, а це стримало тиск на ціни з боку попиту.

У НБУ очікують, що інфляція буде помірною цього року, а згодом, знизитися до цільового рівня 5%.

Цьому сприятимуть очікуване нарощування врожаїв (якщо не буде погодних аномалій), а також заходи НБУ. Основним ризиком для прогнозу інфляції, звісно, залишається перебіг війни

- наголошується у дописі.

Нагадаємо

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 4 березня на рівні 43,45 гривень. Це новий рекорд, попередній був зафіксований 19 січня на рівні 43,41 гривень.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Війна в Україні
Національний банк України
Україна