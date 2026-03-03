Новий історичний рекорд: завтра офіційний курс долара сягне 43,45 грн

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 4 березня на рівні 43,45 грн, передає УНН.

Деталі

Завтра, за даними НБУ, вартість долара сягне 43,45 грн. Варто відзначили, що це новий рекорд.

Попередній пик зростання вартості додала був зафіксований 19 січня. Тоді НБУ встановив курс на рівні 43,41 грн.

Нагадаємо

Станом на вівторок, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,23 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,10 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро - 50,60.