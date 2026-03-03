Новий історичний рекорд: завтра офіційний курс долара сягне 43,45 грн

$43.230.13
Ексклюзив
13:15 • 8292 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 15221 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 14523 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 15528 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 20381 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32198 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 103223 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84501 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60670 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51616 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 33604 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 35183 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 42154 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 16438 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 20697 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 11586 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 42435 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 50642 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 103223 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 67112 перегляди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 2288 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 10024 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 29792 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 36764 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 40172 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Financial Times

Новий історичний рекорд: завтра офіційний курс долара сягне 43,45 грн

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 4 березня на рівні 43,45 грн. Це новий рекорд, попередній був зафіксований 19 січня на рівні 43,41 грн.

Новий історичний рекорд: завтра офіційний курс долара сягне 43,45 грн

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 4 березня на рівні 43,45 грн, передає УНН.

Деталі

Завтра, за даними НБУ, вартість долара сягне 43,45 грн. Варто відзначили, що це новий рекорд. 

Попередній пик зростання вартості додала був зафіксований 19 січня. Тоді НБУ встановив курс на рівні 43,41 грн.

Нагадаємо

Станом на вівторок, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,23 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,10 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро - 50,60. 

Антоніна Туманова

Економіка
Національний банк України