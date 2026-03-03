Курс валют на 3 березня: НБУ різко зміцнив гривню до євро
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 3 березня на рівні 43,23 гривні. Курс євро становить 50,60 гривні, а злотого – 11,9386 гривні.
Станом на вівторок, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,23 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,10 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,60. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,2343 грн (+13 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6014 грн (-27 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9386 грн. (-10 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 43,00-43,45 грн, євро за 50,55-51,11 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,32-43,35 грн/дол. та 50,76-50,78 грн/євро.
Нагадаємо
З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.
Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg 28.02.26, 15:56 • 10717 переглядiв