Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 36479 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 47577 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 34771 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 34496 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 32830 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 17497 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17773 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17064 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 38524 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 18005 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Курс валют на 3 березня: НБУ різко зміцнив гривню до євро

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 3 березня на рівні 43,23 гривні. Курс євро становить 50,60 гривні, а злотого – 11,9386 гривні.

Курс валют на 3 березня: НБУ різко зміцнив гривню до євро

Станом на вівторок, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,23 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,10 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,60. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2343 грн (+13 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6014 грн (-27 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9386 грн. (-10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 43,00-43,45 грн, євро за 50,55-51,11 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,32-43,35 грн/дол. та 50,76-50,78 грн/євро.

      Нагадаємо

      З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.

      Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg 28.02.26, 15:56 • 10717 переглядiв

