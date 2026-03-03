Курс валют на 3 марта: НБУ резко укрепил гривну к евро

По состоянию на вторник, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,23 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,10 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,60. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2343 грн (+13 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6014 грн (-27 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9386 грн. (-10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,45 грн, евро по 50,55-51,11 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,32-43,35 грн/долл. и 50,76-50,78 грн/евро.

Напомним

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и соответственно перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

