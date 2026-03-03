Курс валют на 3 марта: НБУ резко укрепил гривну к евро

$43.100.11
50.870.16
ukenru
06:18 • 996 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 39162 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 50395 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 36204 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 35778 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 33733 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 17995 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18099 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17220 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39381 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
82%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США заявили, что уничтожили 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе2 марта, 20:50 • 8004 просмотра
Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти2 марта, 21:04 • 10827 просмотра
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стильVideo2 марта, 22:30 • 14152 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну2 марта, 23:37 • 13011 просмотра
Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников международной дестабилизации - Сибига00:48 • 9100 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 19837 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 39164 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 37384 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 44168 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39383 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Фридрих Мерц
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 11249 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 18759 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 23139 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 23588 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 81173 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Курс валют на 3 марта: НБУ резко укрепил гривну к евро

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 3 марта на уровне 43,23 гривны. Курс евро составляет 50,60 гривны, а злотого – 11,9386 гривны.

Курс валют на 3 марта: НБУ резко укрепил гривну к евро

По состоянию на вторник, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,23 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,10 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,60. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2343 грн (+13 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6014 грн (-27 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9386 грн. (-10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,45 грн, евро по 50,55-51,11 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,32-43,35 грн/долл. и 50,76-50,78 грн/евро.

      Напомним

      Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и соответственно перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

      Биткойн упал ниже 64 тыс. долларов после удара США и Израиля по Ирану - Bloomberg28.02.26, 15:56 • 10719 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый