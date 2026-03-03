Новый исторический рекорд: завтра официальный курс доллара достигнет 43,45 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 4 марта на уровне 43,45 грн, передает УНН.

Детали

Завтра, по данным НБУ, стоимость доллара достигнет 43,45 грн. Стоит отметить, что это новый рекорд.

Предыдущий пик роста стоимости доллара был зафиксирован 19 января. Тогда НБУ установил курс на уровне 43,41 грн.

Напомним

По состоянию на вторник, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,23 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,10 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро - 50,60.