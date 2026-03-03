$43.230.13
Эксклюзив
13:15 • 7502 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 14262 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 13889 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 14993 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 19936 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 31974 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 102644 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84418 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60617 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51580 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Новый исторический рекорд: завтра официальный курс доллара достигнет 43,45 грн

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 4 марта на уровне 43,45 грн. Это новый рекорд, предыдущий был зафиксирован 19 января на уровне 43,41 грн.

Новый исторический рекорд: завтра официальный курс доллара достигнет 43,45 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 4 марта на уровне 43,45 грн, передает УНН.

Детали

Завтра, по данным НБУ, стоимость доллара достигнет 43,45 грн. Стоит отметить, что это новый рекорд.

Предыдущий пик роста стоимости доллара был зафиксирован 19 января. Тогда НБУ установил курс на уровне 43,41 грн.

Напомним

По состоянию на вторник, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,23 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,10 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро - 50,60.

Антонина Туманова

Экономика
Национальный банк Украины