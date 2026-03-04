$43.450.22
50.460.14
ukenru
13:52 • 8948 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
12:44 • 10531 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 17706 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 45460 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
3 марта, 16:32 • 74587 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 62977 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 13:15 • 66276 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61117 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
3 марта, 12:11 • 34632 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
3 марта, 11:55 • 28623 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
13:52 • 8958 просмотра
Инфляция в Украине замедляется и может приблизиться к 5% - НБУ

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Инфляция в Украине снизилась с 16% до 8% по итогам прошлого года, а в начале 2026 года продолжила замедляться до 7,4%. Этому способствовали высокие урожаи и действия НБУ по валютному рынку.

Инфляция в Украине замедляется и может приблизиться к 5% - НБУ

В Украине продолжает снижаться инфляция - с 16% до 8% по итогам прошлого года. Кроме того, в начале 2026 года замедление инфляции продолжилось. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

Весной 2025 года инфляция была достаточно высокой (почти 16%), но с тех пор она стремительно снизилась и по итогам года составила уже 8%. В начале 2026 года снижение инфляции продолжилось. Так, в январе потребительские цены в среднем были на 7,4% выше, чем год назад. Снижению инфляции значительно поспособствовали высокие прошлогодние урожаи. Благодаря им ощутимо замедлился рост цен на большинство продуктов питания, а некоторые оказались даже дешевле, чем в предыдущем году

- говорится в сообщении НБУ.

На замедление инфляции были направлены и действия НБУ. Национальный банк поддерживал устойчивую ситуацию на валютном рынке, что ограничило подорожание импортируемых товаров. Кроме того, сохранялась привлекательность сбережений в гривне, а это сдержало давление на цены со стороны спроса.

В НБУ ожидают, что инфляция будет умеренной в этом году, а впоследствии снизится до целевого уровня 5%.

Этому будут способствовать ожидаемое наращивание урожаев (если не будет погодных аномалий), а также меры НБУ. Основным риском для прогноза инфляции, конечно, остается ход войны

- отмечается в сообщении.

Напомним

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 4 марта на уровне 43,45 гривен. Это новый рекорд, предыдущий был зафиксирован 19 января на уровне 43,41 гривен.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина