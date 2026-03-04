Инфляция в Украине замедляется и может приблизиться к 5% - НБУ

В Украине продолжает снижаться инфляция - с 16% до 8% по итогам прошлого года. Кроме того, в начале 2026 года замедление инфляции продолжилось. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

Весной 2025 года инфляция была достаточно высокой (почти 16%), но с тех пор она стремительно снизилась и по итогам года составила уже 8%. В начале 2026 года снижение инфляции продолжилось. Так, в январе потребительские цены в среднем были на 7,4% выше, чем год назад. Снижению инфляции значительно поспособствовали высокие прошлогодние урожаи. Благодаря им ощутимо замедлился рост цен на большинство продуктов питания, а некоторые оказались даже дешевле, чем в предыдущем году - говорится в сообщении НБУ.

На замедление инфляции были направлены и действия НБУ. Национальный банк поддерживал устойчивую ситуацию на валютном рынке, что ограничило подорожание импортируемых товаров. Кроме того, сохранялась привлекательность сбережений в гривне, а это сдержало давление на цены со стороны спроса.

В НБУ ожидают, что инфляция будет умеренной в этом году, а впоследствии снизится до целевого уровня 5%.

Этому будут способствовать ожидаемое наращивание урожаев (если не будет погодных аномалий), а также меры НБУ. Основным риском для прогноза инфляции, конечно, остается ход войны - отмечается в сообщении.

Напомним

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 4 марта на уровне 43,45 гривен. Это новый рекорд, предыдущий был зафиксирован 19 января на уровне 43,41 гривен.