Инфляция в Украине замедляется и может приблизиться к 5% - НБУ
Киев • УНН
В Украине продолжает снижаться инфляция - с 16% до 8% по итогам прошлого года. Кроме того, в начале 2026 года замедление инфляции продолжилось. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.
Детали
Весной 2025 года инфляция была достаточно высокой (почти 16%), но с тех пор она стремительно снизилась и по итогам года составила уже 8%. В начале 2026 года снижение инфляции продолжилось. Так, в январе потребительские цены в среднем были на 7,4% выше, чем год назад. Снижению инфляции значительно поспособствовали высокие прошлогодние урожаи. Благодаря им ощутимо замедлился рост цен на большинство продуктов питания, а некоторые оказались даже дешевле, чем в предыдущем году
На замедление инфляции были направлены и действия НБУ. Национальный банк поддерживал устойчивую ситуацию на валютном рынке, что ограничило подорожание импортируемых товаров. Кроме того, сохранялась привлекательность сбережений в гривне, а это сдержало давление на цены со стороны спроса.
В НБУ ожидают, что инфляция будет умеренной в этом году, а впоследствии снизится до целевого уровня 5%.
Этому будут способствовать ожидаемое наращивание урожаев (если не будет погодных аномалий), а также меры НБУ. Основным риском для прогноза инфляции, конечно, остается ход войны
Напомним
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 4 марта на уровне 43,45 гривен. Это новый рекорд, предыдущий был зафиксирован 19 января на уровне 43,41 гривен.