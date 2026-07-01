В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева - СМИ 1 июля 2026

В деле о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако задержали иностранца, но позже отпустили. Об этом пишет Monaco-Matin.

"Одного человека задержали, а затем отпустили", - сообщает издание.

СМИ добавляют, что один пострадавший в результате взрыва бомбы в Монако, а его сын был допрошен полицией.

Добавим

Менее чем через 48 часов после взрыва бомбы в понедельник, 29 июня, в Монако, у Дворца Солнца, прокуратура опубликовала еще одно заявление по делу, по которому возбуждено предварительное расследование по обвинению в "покушении на убийство".

"Расследование идет очень активно при поддержке французских властей", - заявил прокурор Стефан Тибо.

Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

Позже стало известно, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.

СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических колл-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки.

Вадим Ермолаев — основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. Также, вероятно, имеет гражданство Израиля.