Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын, пишет УНН.

"В Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ч.2 ст.15 п.п.1, 5, 11 ч.2 ст.115 УК Украины – оконченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу", - сообщила руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

Позже стало известно, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.

СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических кол-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки.

Вадим Ермолаев — основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. Также, вероятно, имеет гражданство Израиля.