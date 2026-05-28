Налоги, таможня и реформы: что Украина должна выполнить для получения €90 млрд от ЕС

В Верховной Раде появился внесенный президентом Украины проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом в рамках Ukraine Support Loan. Документ касается макрофинансовой помощи Украине в рамках более широкого займа ЕС до 90 млрд евро на 2026-2027 годы, который должен погашаться за счет репараций от россии.

Что нужно выполнить Украине, чтобы получить эти средства, разбирался УНН.

Детали

Документ не предусматривает одномоментного перечисления Украине всей суммы в 90 млрд евро. Он — часть механизма Ukraine Support Loan и определяет условия получения макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 8,35 млрд евро.

В тексте указано, что Регламент ЕС 2026/467 вводит усиленное сотрудничество по созданию займа на поддержку Украины на 2026 и 2027 годы в размере до 90 млрд евро. Заем доступен до 31 декабря 2027 года. Его цель — поддержать макрофинансовую стабильность Украины, ослабить внешние и внутренние финансовые ограничения и дополнить другие программы ЕС, международных финансовых институтов и доноров.

Отдельная макрофинансовая помощь, предусмотренная меморандумом, должна выплачиваться тремя траншами. Ориентировочный размер первого транша составляет 3,2 млрд евро, второго — 3,7 млрд евро, третьего — 1,45 млрд евро. Первый транш могут выплатить только после того, как соглашение о займе вступит в силу. Второй и третий — не ранее чем через три месяца после предыдущей выплаты.

Каждый транш могут перечислить одной или несколькими частями. Решение о сумме, сроках и количестве частей будет принимать Еврокомиссия. Все части траншей должны выплатить официальному Киеву до 31 декабря 2028 года. Если потребности Украины в финансировании существенно уменьшатся, Еврокомиссия может сократить невыплаченную сумму помощи или отменить ее.

Какие условия предусматривает проект меморандума с ЕС

Чтобы получить все 3 транша помощи, Украина должна придерживаться эффективных демократических механизмов, многопартийной парламентской системы, верховенства права и прав человека, в частности прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. В документе отдельно отметили, что поддержка верховенства права включает борьбу с коррупцией.

Кроме того, выплаты зависят от положительной оценки Еврокомиссии по выполнению макроэкономических и структурных условий, определенных в приложении к меморандуму. Еще одно условие — отсутствие негативной оценки в сфере антикоррупционных обязательств Украины в рамках других программ поддержки ЕС или МВФ.

Перед каждой выплатой украинские власти должны предоставить Еврокомиссии документы, подтверждающие выполнение условий. Комиссия будет проверять их, при необходимости консультироваться с международными организациями и может учитывать ситуацию с безопасностью и ее влияние на Украину.

Налоги, таможня и госфинансы: какие условия для получения первого транша поставили Украине

Для первого транша Украина должна выполнить решения в трех блоках:

мобилизация внутренних доходов;

эффективность государственных расходов;

управление государственными финансами.

Среди условий — внесение в Верховную Раду законопроекта об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, кроме товаров для нужд безопасности и обороны. Также нужно подать законопроект о введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Отдельно предусмотрено принятие Радой закона о продлении на три года военного сбора на уровне 5%. В документе отметили, что это должно обеспечить не менее 140 млрд грн дополнительных поступлений в год.

Кабмин в свою очередь должен утвердить порядок разработки, мониторинга и оценки стратегий государственных инвестиций.

Кроме того, Украина должна принять и опубликовать обновленную Стратегию управления государственными финансами, подать новый Таможенный кодекс в Кабмин для согласования с Таможенным кодексом ЕС и назначить нового постоянного главу Государственной таможенной службы.

Второй транш: более широкий пакет реформ как условие получения займа от союзников

Для второго транша Украина должна подать изменения по согласованию корпоративного налогообложения с Директивой ЕС о борьбе с уклонением от уплаты налогов. Рада должна принять изменения о налогообложении доходов через цифровые платформы и закон об отмене налогового освобождения международных посылок.

Среди условий также — создание системы оценки имущества, дорожная карта ГНС по управлению рисками по НДС и план повышения налоговой дисциплины. В сфере публичных инвестиций предусмотрено создание единой информационной экосистемы с интеграцией систем DREAM, государственного бюджета, LOGICA, Prozorro и Казначейства.

Документ также требует принятия Бюджетной декларации на 2027-2029 годы с базовым сценарием, сценарием активной политики, оценкой макроэкономических допущений и приложением по проектам публичных инвестиций.

Кабмин должен определить сферы обзора расходов госбюджета в 2026 году, в частности жилищную, региональную и ветеранскую политику.

Для таможни проект соглашения предусматривает обновленный план цифрового развития до 2030 года, а Верховная Рада должна назначить трех недостающих экспертов в комиссию по отбору членов правления Счетной палаты.

Третий транш: льготное налогообложение, НДС и закупки как основные требования ЕС

Самый большой перечень условий касается третьего транша. Украина должна подать законопроект о реформировании льготного налогового режима, который должен обеспечить не менее 70 млрд грн дополнительных поступлений в год. В документе отдельно упомянули меры против искусственного дробления бизнеса, ограничение повторного перехода на упрощенную систему, дифференцированные ставки для плательщиков единого налога третьей группы и шаги для согласования с правилами ЕС по НДС.

Также Рада должна принять закон об упрощении администрирования НДС для ФЛП. Речь идет о квартальной отчетности вместо ежемесячной, ежемесячных налоговых накладных вместо ежедневных, предварительной налоговой декларации для ФЛП и упрощении разблокировки налоговых накладных.

Отдельно предусмотрели согласование корпоративного налогообложения с европейскими правилами, подготовку долгосрочных прогнозов расходов на пенсионное обеспечение совместно со Всемирным банком, МВФ и службами Еврокомиссии, а также пояснения в проекте госбюджета на 2027 год, как результаты обзора расходов учтены в бюджете.

В сфере закупок Украина должна разработать новую Стратегию публичных закупок на 2027-2030 годы и концептуальную записку по закону об оборонных закупках, который должен приблизить украинскую базу к праву ЕС. В сфере аудита предусмотрено разграничение инспекции и аудита в Госаудитслужбе, создание 10 новых аудиторских комитетов и пересмотр национального стандарта внутреннего аудита.

Кто будет контролировать выполнение Киевом условий

Меморандум предусматривает постоянный мониторинг со стороны Еврокомиссии. Украина должна предоставлять информацию об экономической и финансовой ситуации и прогрессе структурных реформ. Комиссия или уполномоченные эксперты могут проводить операционные оценки административных процедур и финансовых схем, связанных с управлением помощью ЕС.

Минфин и НБУ должны регулярно подавать данные по ВВП, занятости, безработице, доходам и расходам сектора государственного управления, дефициту бюджета, государственному долгу, остатку средств на едином казначейском счете, инфляции, платежному балансу, резервам и курсу гривны к евро и доллару.

Меморандум с ЕС: что о нем необходимо знать

В документе указано, что Меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой программе для Украины подписали в Брюсселе 20 мая 2026 года и в Киеве 27 мая 2026 года. От Украины свою подпись поставил министр финансов Сергей Марченко, от ЕС — член Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Национальный банк Украины выступает агентом заемщика, подписантом от НБУ указан глава Нацбанка Андрей Пышный.

Меморандум вступает в силу после подписания всеми сторонами или после получения кредитором юридического заключения Министерства юстиции Украины о выполнении необходимых конституционных и законодательных требований.

Фактически документ определяет не только финансовый график, но и перечень налоговых, таможенных, бюджетных и антикоррупционных условий, от которых будет зависеть доступ Украины к средствам в рамках европейского займа.

Что же касается проекта меморандума, который внес в парламент Владимир Зеленский, то документ уже сейчас должен рассмотреть Комитет ВРУ по вопросам евроинтеграции. После этого его отправят в сессионный зал на голосование. Для ратификации нужно, чтобы проект меморандума набрал более 226 голосов народных избранников.

