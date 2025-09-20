Трамп ввел новую визовую программу Gold Card для состоятельных иностранцев: цена вопроса - $1 миллион
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении специальной визовой программы Gold Card, которая дает состоятельным иностранцам возможность в ускоренном порядке получить право на проживание и работу в США. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Белого дома.
Детали
Отмечается, что администрация президента США стремится согласовать федеральную иммиграционную политику с национальными интересами, положив конец нелегальной иммиграции и отдавая "приоритет приему иностранцев, которые принесут ощутимую пользу стране".
Моя администрация неустанно работала над тем, чтобы отменить катастрофическую иммиграционную политику предыдущей администрации
По его словам, миллионы иностранцев въехали в Соединенные Штаты нелегально, что нанесло ущерб общественному порядку, национальной безопасности и верховенству права.
Согласно новой программе, граждане других стран смогут претендовать на "золотую карту", сделав финансовый взнос в Министерство торговли США: $1 миллион для физических лиц и $2 миллиона – для компаний, которые захотят приобрести ее для работников. Средства будут направляться в специальный фонд поддержки американской экономики и промышленности.
Напомним
В июне президент США Дональд Трамп анонсировал запуск сайта trumpcard.gov, который, по его словам, открывает возможность получить "Trump Card" за 5 миллионов долларов.
