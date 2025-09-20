Трамп запровадив нову візову програму Gold Card для заможних іноземців: ціна питання - $1 мільйон
Президент США Дональд Трамп підписав указ про спеціальну візову програму Gold Card. Вона дозволяє заможним іноземцям пришвидшено отримати право на проживання та роботу в США за фінансовий внесок.
Зазначається, що адміністрація президента США прагне узгодити федеральну імміграційну політику з національними інтересами, поклавши край нелегальній імміграції та віддаючи "пріоритет прийому іноземців, які принесуть відчутну користь країні".
Моя адміністрація невтомно працювала над тим, щоб скасувати катастрофічну імміграційну політику попередньої адміністрації
За його словами, мільйони іноземців в’їхали до Сполучених Штатів нелегально, що завдало шкоди громадському порядку, національній безпеці та верховенству права.
Згідно з новою програмою, громадяни інших країн зможуть претендувати на "золоту карту", зробивши фінансовий внесок до Міністерства торгівлі США: $1 мільйон для фізичних осіб та $2 мільйони – для компаній, які захочуть придбати її для працівників. Кошти спрямовуватимуться у спеціальний фонд підтримки американської економіки та промисловості.
У червні президент США Дональд Трамп анонсував запуск сайту trumpcard.gov, який, за його словами, відкриває можливість отримати "Trump Card" за 5 мільйонів доларів.
