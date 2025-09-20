$41.250.05
19 вересня, 18:48 • 11881 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 21400 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 19884 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 24401 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 37659 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 25327 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 32775 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38531 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 45279 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 61041 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Трамп запровадив нову візову програму Gold Card для заможних іноземців: ціна питання - $1 мільйон

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про спеціальну візову програму Gold Card. Вона дозволяє заможним іноземцям пришвидшено отримати право на проживання та роботу в США за фінансовий внесок.

Трамп запровадив нову візову програму Gold Card для заможних іноземців: ціна питання - $1 мільйон

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження спеціальної візової програми Gold Card, яка дає заможним іноземцям змогу у пришвидшеному порядку отримати право на проживання й роботу у США. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Білого дому.

Деталі

Зазначається, що адміністрація президента США прагне узгодити федеральну імміграційну політику з національними інтересами, поклавши край нелегальній імміграції та віддаючи "пріоритет прийому іноземців, які принесуть відчутну користь країні".

Моя адміністрація невтомно працювала над тим, щоб скасувати катастрофічну імміграційну політику попередньої адміністрації

- цитує Білий дім Трампа.

За його словами, мільйони іноземців в’їхали до Сполучених Штатів нелегально, що завдало шкоди громадському порядку, національній безпеці та верховенству права.

Згідно з новою програмою, громадяни інших країн зможуть претендувати на "золоту карту", зробивши фінансовий внесок до Міністерства торгівлі США: $1 мільйон для фізичних осіб та $2 мільйони – для компаній, які захочуть придбати її для працівників. Кошти спрямовуватимуться у спеціальний фонд підтримки американської економіки та промисловості.

Нагадаємо

У червні президент США Дональд Трамп анонсував запуск сайту trumpcard.gov, який, за його словами, відкриває можливість отримати "Trump Card" за 5 мільйонів доларів.

Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн на тлі прагнень домовитися з Китаєм, рішення ще можуть скасувати - WP19.09.25, 10:24 • 2894 перегляди

Вадим Хлюдзинський

