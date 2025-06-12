Трамп запускає сайт для реєстрації на імміграційну "золоту картку" США

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск сайту trumpcard.gov, який, за його словами, відкриває можливість отримати "Trump Card" за 5 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа у соціальній мережі Truth Social.

У своєму дописі Дональд Трамп заявив про відкриття списку очікування на так звану "Trump Card", яка, ймовірно, пов’язана з елітною імміграційною програмою.

За п’ять мільйонів доларів приходить Картка Трампа! Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом до доступу до Найвеличнішої Країни та Ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито. Щоб зареєструватися, перейдіть на - trumpcard.gov