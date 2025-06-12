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Трамп запускає сайт для реєстрації на імміграційну "золоту картку" США

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Дональд Трамп анонсував запуск сайту trumpcard.gov, де можна зареєструватися на отримання "Trump Card" за 5 мільйонів доларів. Сайт може бути пов'язаний з елітною імміграційною програмою.

Трамп запускає сайт для реєстрації на імміграційну "золоту картку" США

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск сайту trumpcard.gov, який, за його словами, відкриває можливість отримати "Trump Card" за 5 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа у соціальній мережі Truth Social.

Деталі

У своєму дописі Дональд Трамп заявив про відкриття списку очікування на так звану "Trump Card", яка, ймовірно, пов’язана з елітною імміграційною програмою.

За п’ять мільйонів доларів приходить Картка Трампа! Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом до доступу до Найвеличнішої Країни та Ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито. Щоб зареєструватися, перейдіть на - trumpcard.gov

- написав Трамп на своїй сторінці у Truth Social.

Сайт, згаданий у публікації, наразі не надає чіткої інформації про юридичну природу цієї "картки", однак риторика Трампа вказує на потенційне створення програми преміальної імміграції або доступу до США через великі інвестиції.

Додатково

В адміністрації Президента США наразі офіційно не коментували ініціативу Трампа. Американські ЗМІ та аналітики припускають, що ця "картка" може бути спробою створення альтернативної інвестиційної програми, аналогічної чинній EB-5, яка дозволяє отримати грін-карту в обмін на інвестиції в американську економіку.

Довідка

Програма EB-5 – це чинна імміграційна програма США, що надає постійне проживання іноземним інвесторам, які вклали щонайменше 800 тис. доларів у пріоритетні проєкти в США та створили щонайменше 10 робочих місць

Трамп похизувався "золотою карткою" за $5 млн зі своїм обличчям, за яку можна купити громадянство США04.04.25, 11:59 • 11588 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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