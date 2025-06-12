Трамп запускає сайт для реєстрації на імміграційну "золоту картку" США
Київ • УНН
Дональд Трамп анонсував запуск сайту trumpcard.gov, де можна зареєструватися на отримання "Trump Card" за 5 мільйонів доларів. Сайт може бути пов'язаний з елітною імміграційною програмою.
Президент США Дональд Трамп анонсував запуск сайту trumpcard.gov, який, за його словами, відкриває можливість отримати "Trump Card" за 5 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа у соціальній мережі Truth Social.
Деталі
У своєму дописі Дональд Трамп заявив про відкриття списку очікування на так звану "Trump Card", яка, ймовірно, пов’язана з елітною імміграційною програмою.
За п’ять мільйонів доларів приходить Картка Трампа! Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом до доступу до Найвеличнішої Країни та Ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито. Щоб зареєструватися, перейдіть на - trumpcard.gov
Сайт, згаданий у публікації, наразі не надає чіткої інформації про юридичну природу цієї "картки", однак риторика Трампа вказує на потенційне створення програми преміальної імміграції або доступу до США через великі інвестиції.
Додатково
В адміністрації Президента США наразі офіційно не коментували ініціативу Трампа. Американські ЗМІ та аналітики припускають, що ця "картка" може бути спробою створення альтернативної інвестиційної програми, аналогічної чинній EB-5, яка дозволяє отримати грін-карту в обмін на інвестиції в американську економіку.
Довідка
Програма EB-5 – це чинна імміграційна програма США, що надає постійне проживання іноземним інвесторам, які вклали щонайменше 800 тис. доларів у пріоритетні проєкти в США та створили щонайменше 10 робочих місць
Трамп похизувався "золотою карткою" за $5 млн зі своїм обличчям, за яку можна купити громадянство США04.04.25, 11:59 • 11588 переглядiв