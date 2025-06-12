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Трамп запускает сайт для регистрации на иммиграционную "золотую карточку" США

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Дональд Трамп анонсировал запуск сайта trumpcard.gov, где можно зарегистрироваться на получение "Trump Card" за 5 миллионов долларов. Сайт может быть связан с элитной иммиграционной программой.

Трамп запускает сайт для регистрации на иммиграционную "золотую карточку" США

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск сайта trumpcard.gov, который, по его словам, открывает возможность получить "Trump Card" за 5 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social.

Детали

В своем сообщении Дональд Трамп заявил об открытии списка ожидания на так называемую "Trump Card", которая, вероятно, связана с элитной иммиграционной программой.

За пять миллионов долларов приходит Карточка Трампа! Тысячи людей звонили и спрашивали, как они могут зарегистрироваться, чтобы отправиться по прекрасному пути к доступу к Величайшей Стране и Рынку во всем мире. Это называется Соединенные Штаты Америки! Список ожидания открыт. Чтобы зарегистрироваться, перейдите на - trumpcard.gov

- написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Сайт, упомянутый в публикации, пока не предоставляет четкой информации о юридической природе этой "карточки", однако риторика Трампа указывает на потенциальное создание программы премиальной иммиграции или доступа в США через крупные инвестиции.

Дополнительно

В администрации Президента США пока официально не комментировали инициативу Трампа. Американские СМИ и аналитики предполагают, что эта "карточка" может быть попыткой создания альтернативной инвестиционной программы, аналогичной действующей EB-5, которая позволяет получить грин-карту в обмен на инвестиции в американскую экономику.

Справка

Программа EB-5 – это действующая иммиграционная программа США, предоставляющая постоянное проживание иностранным инвесторам, которые вложили не менее 800 тыс. долларов в приоритетные проекты в США и создали не менее 10 рабочих мест

Трамп похвастался "золотой картой" за $5 млн со своим лицом, за которую можно купить гражданство США04.04.25, 11:59 • 11588 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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