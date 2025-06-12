Трамп запускает сайт для регистрации на иммиграционную "золотую карточку" США

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск сайта trumpcard.gov, который, по его словам, открывает возможность получить "Trump Card" за 5 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social.

Детали

В своем сообщении Дональд Трамп заявил об открытии списка ожидания на так называемую "Trump Card", которая, вероятно, связана с элитной иммиграционной программой.

За пять миллионов долларов приходит Карточка Трампа! Тысячи людей звонили и спрашивали, как они могут зарегистрироваться, чтобы отправиться по прекрасному пути к доступу к Величайшей Стране и Рынку во всем мире. Это называется Соединенные Штаты Америки! Список ожидания открыт. Чтобы зарегистрироваться, перейдите на - trumpcard.gov - написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Сайт, упомянутый в публикации, пока не предоставляет четкой информации о юридической природе этой "карточки", однако риторика Трампа указывает на потенциальное создание программы премиальной иммиграции или доступа в США через крупные инвестиции.

Дополнительно

В администрации Президента США пока официально не комментировали инициативу Трампа. Американские СМИ и аналитики предполагают, что эта "карточка" может быть попыткой создания альтернативной инвестиционной программы, аналогичной действующей EB-5, которая позволяет получить грин-карту в обмен на инвестиции в американскую экономику.

Справка

Программа EB-5 – это действующая иммиграционная программа США, предоставляющая постоянное проживание иностранным инвесторам, которые вложили не менее 800 тыс. долларов в приоритетные проекты в США и создали не менее 10 рабочих мест

Трамп похвастался "золотой картой" за $5 млн со своим лицом, за которую можно купить гражданство США