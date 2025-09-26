Нефть демонстрирует самый большой недельный рост за три месяца на фоне сокращения рф экспорта топлива

Цены на нефть в пятницу немного выросли, идя на путь роста с самой высокой скоростью с начала июня, на фоне того, как поражение российской энергетической инфраструктуры вынудило москву ограничить экспорт топлива и практически сократить добычу нефти, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К 04:54 по Гринвичу (07:54 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов, или 0,2%, до 69,55 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 22 цента, или 0,3%, до 65,20 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта подскочили более чем на 4% на этой неделе, что стало самым большим ростом с недели, закончившейся 13 июня.

"Рост был обусловлен продолжающимися украинскими дроновыми ударами по российской нефтяной инфраструктуре, предупреждением НАТО россии о готовности отреагировать на будущие нарушения ее воздушного пространства и решением россии приостановить экспорт ключевых видов топлива", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Вице-премьер россии александр новак заявил в четверг, что страна введет частичный запрет на экспорт дизельного топлива до конца года и продлит действующий запрет на экспорт бензина.

Сокращение мощностей по переработке нефти побудило москву к сокращению добычи нефти. Несколько российских регионов столкнулись с дефицитом определенных сортов топлива.

Предупреждение НАТО о готовности отреагировать на дальнейшие нарушения его воздушного пространства обострило напряженность, вызванную российско-украинской войной, и повысило вероятность дополнительных санкций против российской нефтяной отрасли, заявил аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Обе эталонные марки нефти достигли на этой неделе самых высоких значений с 1 августа, что было обусловлено неожиданным падением недельных запасов нефти в США, а также поражениями российской энергетической инфраструктуры.

Некоторое замедление роста экономики было зафиксировано в США в последнем квартале, которое составило пересмотренные в сторону повышения 3,8% в годовом исчислении.

Более сильные, чем ожидалось, экономические данные могут заставить ФРС быть осторожнее в отношении снижения процентной ставки. На прошлой неделе центральный банк США снизил ставки на 25 базисных пунктов, что стало первым снижением с декабря, и дал сигнал о дальнейшем снижении ставок.

Объявление регионального правительства Курдистана в четверг о возобновлении экспорта нефти в течение 48 часов также оказало давление на цены.

"Геополитическая напряженность компенсировала предыдущие потери после достижения исторического соглашения о возобновлении экспорта из Иракского Курдистана, что может привести к увеличению поставок нефти на мировой рынок до 500 кб/д", - заявил Хайнс из ANZ.